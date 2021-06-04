Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий - первый вице-премьер

Правительство Украины в конце июня планирует внести в Верховную Раду программу действий, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", - сказал он в парламенте в пятницу.

Как сообщалось, в минувшем году парламент дважды отказался поддержать программу действий Кабинета министров Дениса Шмыгаля, однако премьер-министр заявил, что правительство намерено работать по этой программе вне зависимости от ее принятия парламентом.