Экономика

11:28 04.06.2021

Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий - первый вице-премьер

1 мин читать
Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий - первый вице-премьер

Правительство Украины в конце июня планирует внести в Верховную Раду программу действий, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

"Я надеюсь, что в конце июня удастся внести программу правительства, которая будет определять точки роста, драйверы, которые будут развивать эти точки роста, и обеспечит рост экономики Украины как минимум на ближайшие три года", - сказал он в парламенте в пятницу.

Как сообщалось, в минувшем году парламент дважды отказался поддержать программу действий Кабинета министров Дениса Шмыгаля, однако премьер-министр заявил, что правительство намерено работать по этой программе вне зависимости от ее принятия парламентом.

Теги: #программа #любченко #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:18 02.06.2021
Начальнику Объекта№1 Кабмина объявлен выговор – распоряжение

Начальнику Объекта№1 Кабмина объявлен выговор – распоряжение

19:42 02.06.2021
Кабмин назначил Гринюка первым замминистра экономики - нардеп

Кабмин назначил Гринюка первым замминистра экономики - нардеп

15:38 02.06.2021
Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

15:32 02.06.2021
Правительство утвердило программу повышения обороноспособности в части оснащения ГСЧС авиацией

Правительство утвердило программу повышения обороноспособности в части оснащения ГСЧС авиацией

11:34 02.06.2021
Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

20:36 01.06.2021
Стефанишина: Сибига усилит внешнеполитическое направление деятельности ОП для продвижения и защиты интересов Украины в мире

Стефанишина: Сибига усилит внешнеполитическое направление деятельности ОП для продвижения и защиты интересов Украины в мире

21:51 31.05.2021
Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя

Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя

12:08 31.05.2021
"Голос" предлагает Раде на текущей неделе заслушать отчет Кабмина

"Голос" предлагает Раде на текущей неделе заслушать отчет Кабмина

14:55 30.05.2021
Украина стала второй страной в мире по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства" – премьер

Украина стала второй страной в мире по количеству мероприятий, проведенных в рамках недели "Открытого правительства" – премьер

10:29 27.05.2021
Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Украина и международные организации финализируют меморандум о создании рынка капиталов - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Ресурсный" законопроект предлагает отмену льгот по уплате НДС для бизнеса по перепродаже квартир на вторичном рынке – глава Минфина

Кабмин ожидает роста ВВП на 3,8% в 2022-м, на 4,7% в 2023-м и на 5% в 2024 году - макропрогноз

Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономбезопасности у министра финансов

Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

Кабмин повысил предельную цену продажи бензина на 0,56 грн/л и дизтоплива – на 0,62 грн/л

ПОСЛЕДНЕЕ

Предложение о налогообложении бесповоротной финпомощи связанным лицам похоже на двойное налогообложение - юрист о "ресурсном" законопроекте

"Укрзализныця" на июнь назначила 11 дополнительных поездов к морю

Компании "Укравтодора" в 2020г сократили убытки более чем в 16 раз

Офис генпрокурора предотвратил незаконную передачу в пользование одного из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине

"Ресурсный" законопроект предлагает отмену льгот по уплате НДС для бизнеса по перепродаже квартир на вторичном рынке – глава Минфина

Рынок санаторно-курортных услуг курортов Приазовья может составить до 3 млн туристов в год

"Метинвест" опустился на 45-е место среди мировых производителей стали в 2020г - Worldsteel

Тимошенко: Власть срывает рассмотрение "земельного" представления "Батькивщины"

НКРЭКУ не отказалась от проверки задержавшего больше чем на месяц годовой тариф "Киевгазэнерджи"

"Укрзализныця" централизует управление финансами своих АО и заводов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА