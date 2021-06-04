Компании "Укравтодора" в 2020г сократили убытки более чем в 16 раз

Компании Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по итогам 2020 года сократили убытки более чем в 16 раз, сообщается на странице агентства в Facebook.

"Сводный финансовый отчет 2020 года продемонстрировал - оптимизация работы подчиненных "Укравтодору" предприятий помогает выполнять самые большие за все время независимости объемы строительства и ремонтов дорог с меньшими убытками для государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в состав "Укравтодора" входят 23 субъекта хозяйствования, из них 11 государственных предприятий являются экономически активными. В 2020 году они получили чистую прибыль в размере 13,5 млн грн. Лидирует ГП "ГосдорНИИ" с прибылью 9,4 млн грн.

Еще 11 предприятий "Укравтодора" находятся в стадии ликвидации, реорганизации или вовсе прекратили деятельность.

Кроме того, в состав агентства входит акционерное общество ГАК "Автомобильные дороги Украины". Оно завершило год убыточным, но размер убытков по сравнению с позапрошлым годом уменьшился с 443,2 млн до 130 млн грн.

Суммарно по результатам 2020 года убытки 23 предприятий "Укравтодора" снизились более чем в 16 раз - с 1,6 млрд до 116,5 млн грн.

"Одним из ключевых факторов, который помог увеличить доходность госпредприятий из "орбиты" "Укравтодора" стала реализация президентской программы "Большое строительство", - заявляет агентство.

В то же время "Укравтодор" отмечает, что убыточность отдельных предприятий обусловлена хроническими проблемами: устаревшей технической базой, отсутствием достаточного количества квалифицированных рабочих, судами и т.д. "Укравтодор" и Кабинет министров работают над очищением и стратегическим развитием таких предприятий.

Как сообщалось, в 2021 году по президентской программе "Большое строительство" планируется построить и отремонтировать 6,5 тыс. км дорог и 245 искусственных сооружений, среди которых 150 мостов.