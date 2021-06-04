Офис генпрокурора предотвратил незаконную передачу в пользование одного из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине

Хозяйственный суд Киева отказал частному обществу в удовлетворении иска о пользовании недрами – одним из крупнейших месторождений литиевых руд в Украине, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Установлено, что частное общество, несмотря на требования законодательства и при отсутствии у него специального разрешения на пользование недрами, без проведения аукциона обратилось в суд с иском к Государственной службе геологии и недр Украины о признании права пользования и устранении препятствий в пользовании Шевченковским месторождением литиевых руд в Донецкой области", - сказано в сообщении.

Обосновывая свою позицию, прокурор настаивал на том, что предприятие незаконно пытается получить в пользование для добычи литиевых руд Шевченковское месторождение.