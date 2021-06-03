Рынок санаторно-курортных услуг курортов Приазовья может составить до 3 млн туристов в год

Рынок санаторно-курортных услуг курортов Приазовья может составить до 3 млн потенциальных потребителей в год, а санаторно-курортный продукт может стать приоритетным для развития туристического потенциала Приазовья, считает консультант проекта USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины", глава Ассоциации Индустрии Гостеприимства Украины Александр Лиев.

"Санаторно-курортный продукт – это продукт номер один для Приазовья, который мы должны поддержать. Мы видим в Приазовье большой санаторно-курортный потенциал, оздоровительный потенциал", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что согласно законодательству как оздоровительные курорты в настоящее время классифицируются 12 населенных пунктов на побережье Азовского моря, при этом среди отдыхающих популярными остаются два климатически-грязевых курорта – Бердянск и Кирилловка (Запорожская обл.)

При этом значительное количество санаторно-курортных объектов Приазовья нуждаются в улучшении условия пребывания и лечения.

Кроме того, Лиев сообщил, что по разным данным турпоток в Приазовье составляет до 5,4 млн туристов в год. В то жен время, он подчеркнул, что проведенные в рамках подготовки дорожной карты развития туризма Приазовья исследования могут подтвердить 3 млн туристов.

"Мы можем подтвердить, что Приазовье принимает 3 млн туристов в год. В 2019 году это было так. Это тоже очень много", - сказал он.

По оценке Лиева, такой турпоток позволяет оценить выручку от турпотока в Приазовье на уровне 18 млрд грн.

В свою очередь, президент Украинской Ассоциации медицинского туризма Виолетта Янышевская подчеркнула, что санаторно-курортных продукт в Приазовье имеет преимущество, в частности, из-за уникальности природно-рекреационных ресурсов и возможностей лечения хронических заболеваний.

"Около 4,7 млн украинцев, по данным Минздрава, имеют показания к оздоровлению и лечению именно на курортах Приазовья", - сказала она.

Янышевская отметила, что в основном на курорты Приазовья приезжают для лечения заболеваний костно-мышечной, половой, нервной системы, а также гинекологических заболеваний.

При этом Янышвеская подчеркнула, привлекательность Приазовья для иностранных туристов.

"В 2019 году только с целью оздоровления в Украину въехали около 100 тыс. иностранцев. Они потратили в среднем по $1000 и оставили в бюджете Украины около $100 млн. Это то, к чему мы будем стремиться в оздоровительных учреждениях через несколько лет", - сказала она.

Вместе с тем, Янышевская отметила необходимость модернизации санаторных объектов Приазовья и улучшения их материально-технической базы.