Экономика

19:55 03.06.2021

Рынок санаторно-курортных услуг курортов Приазовья может составить до 3 млн туристов в год

2 мин читать
Рынок санаторно-курортных услуг курортов Приазовья может составить до 3 млн туристов в год

Рынок санаторно-курортных услуг курортов Приазовья может составить до 3 млн потенциальных потребителей в год, а санаторно-курортный продукт может стать приоритетным для развития туристического потенциала Приазовья, считает консультант проекта USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины", глава Ассоциации Индустрии Гостеприимства Украины Александр Лиев.

"Санаторно-курортный продукт – это продукт номер один для Приазовья, который мы должны поддержать. Мы видим в Приазовье большой санаторно-курортный потенциал, оздоровительный потенциал", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он отметил, что согласно законодательству как оздоровительные курорты в настоящее время классифицируются 12 населенных пунктов на побережье Азовского моря, при этом среди отдыхающих популярными остаются два климатически-грязевых курорта – Бердянск и Кирилловка (Запорожская обл.)

При этом значительное количество санаторно-курортных объектов Приазовья нуждаются в улучшении условия пребывания и лечения.

Кроме того, Лиев сообщил, что по разным данным турпоток в Приазовье составляет до 5,4 млн туристов в год. В то жен время, он подчеркнул, что проведенные в рамках подготовки дорожной карты развития туризма Приазовья исследования могут подтвердить 3 млн туристов.

"Мы можем подтвердить, что Приазовье принимает 3 млн туристов в год. В 2019 году это было так. Это тоже очень много", - сказал он.

По оценке Лиева, такой турпоток позволяет оценить выручку от турпотока в Приазовье на уровне 18 млрд грн.

В свою очередь, президент Украинской Ассоциации медицинского туризма Виолетта Янышевская подчеркнула, что санаторно-курортных продукт в Приазовье имеет преимущество, в частности, из-за уникальности природно-рекреационных ресурсов и возможностей лечения хронических заболеваний.

"Около 4,7 млн украинцев, по данным Минздрава, имеют показания к оздоровлению и лечению именно на курортах Приазовья", - сказала она.

Янышевская отметила, что в основном на курорты Приазовья приезжают для лечения заболеваний костно-мышечной, половой, нервной системы, а также гинекологических заболеваний.

При этом Янышвеская подчеркнула, привлекательность Приазовья для иностранных туристов.

"В 2019 году только с целью оздоровления в Украину въехали около 100 тыс. иностранцев. Они потратили в среднем по $1000 и оставили в бюджете Украины около $100 млн. Это то, к чему мы будем стремиться в оздоровительных учреждениях через несколько лет", - сказала она.

Вместе с тем, Янышевская отметила необходимость модернизации санаторных объектов Приазовья и улучшения их материально-технической базы.

Теги: #курорты #приазовье #оздоровление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 01.06.2021
Украинцы считают самым известным отечественным курортом Затоку, заповедником – "Асканию-Нова"

Украинцы считают самым известным отечественным курортом Затоку, заповедником – "Асканию-Нова"

14:00 12.03.2021
Горнолыжные курорты мира понесли значительные финансовые потери из-за ковидных ограничений

Горнолыжные курорты мира понесли значительные финансовые потери из-за ковидных ограничений

15:03 24.02.2021
ГАРТ, "Укравтодор", "Буковель" и инвесторы курортов в Карпатах подписали меморандум о сотрудничестве

ГАРТ, "Укравтодор", "Буковель" и инвесторы курортов в Карпатах подписали меморандум о сотрудничестве

17:57 14.01.2021
Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

Проверки общепита на горнолыжных курортах Ивано-Франковской области будут проведены 15 января

19:43 04.12.2020
Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей

Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей

10:55 26.11.2020
Германия потребует от ЕС запретить работу горнолыжных курортов до 10 января

Германия потребует от ЕС запретить работу горнолыжных курортов до 10 января

19:50 21.09.2020
Зеленский подписал закон об обеспечении оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки

Зеленский подписал закон об обеспечении оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки

16:53 03.09.2020
Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

Киев профинансирует оздоровление детей из сел Киевской области, рядом с которыми расположены мусорный полигон и станция аэрации

19:01 06.08.2020
Местные власти должны взять ответственность за соблюдение противоковидных мер на аттракционах в курортных городах – эксперт

Местные власти должны взять ответственность за соблюдение противоковидных мер на аттракционах в курортных городах – эксперт

10:22 12.06.2020
Украинские гостиничные операторы фиксируют снижение бронирований в высоком сезоне 2020г

Украинские гостиничные операторы фиксируют снижение бронирований в высоком сезоне 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин ожидает роста ВВП на 3,8% в 2022-м, на 4,7% в 2023-м и на 5% в 2024 году - макропрогноз

Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономбезопасности у министра финансов

Кабмин ожидает сокращения инфляции до 6,2% в 2022 году - Шмыгаль

Кабмин повысил предельную цену продажи бензина на 0,56 грн/л и дизтоплива – на 0,62 грн/л

Кабмин может поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" опустился на 45-е место среди мировых производителей стали в 2020г - Worldsteel

Тимошенко: Власть срывает рассмотрение "земельного" представления "Батькивщины"

НКРЭКУ не отказалась от проверки задержавшего больше чем на месяц годовой тариф "Киевгазэнерджи"

"Укрзализныця" централизует управление финансами своих АО и заводов

Заводы и акционерные общества "Укрзализныци" с 1 августа полностью переведут все закупки в систему ProZorro

Независимые эксперты номинационного комитета надеются продолжить диалог по реформе корпуправления

Около тысячи объектов "Большого строительства" необходимо достроить до конца 2022 г. – Зеленский

Сервис Glovo в 2021 году планирует открыться в 20-25 городах Украины

Рада разблокировала подписание закона о земельных аукционах

Кабмин зарегистрировал в Раде "ресурсный" законопроект

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА