Экономика

19:48 03.06.2021

"Метинвест" опустился на 45-е место среди мировых производителей стали в 2020г - Worldsteel

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"Метинвест" опустился на 45-е место среди мировых производителей стали в 2020г - Worldsteel

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам 2020 года занял 45-е место в списке крупнейших мировых производителей стали с объемом 10,16 млн тонн по сравнению с 42-м местом в 2017-19 годах, когда он произвел соответственно 9,59 млн тонн, 9,37 млн тонн и 9,58 млн тонн.

Согласно обнародованному Всемирной ассоциацией производителей стали (World Steel Association, Worldsteel) ежегодному сборнику, крупнейшей сталелитейной компанией по итогам прошлого года впервые стала компания China Baowu Group - 115,29 млн тонн (в 2019-м - 95,47 млн тонн), а на второе место с первого опустилась ArcelorMittal – 78,46 млн тонн (в 2019-м - 97,31 млн тонн).

Затем идут Shagang Group с 41,59 млн тонн, Nippon Steel с 41,58 млн тонн (51,68 млн тонн), HBIS Group с 43,76 млн тонн (46,56 млн тонн) и POSCO с 40,58 млн тонн (43,12 млн тонн).

В списке из 50 крупнейших мировых производителей стали по итогам 2020 года, как и по итогам 2014-19 годов, кроме "Метинвеста", украинских компаний нет. Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), находившаяся по итогам 2013 года на 44-м месте с объемом производства 7,9 млн тонн, выпала из списка лидеров.

Среди российских компаний НЛМК заняла 22-е место с объемом 15,75 млн тонн (по итогам 2019 года - 21 место с 15,61 млн тонн), Evraz group - 30-е место с 13,63 млн тонн (28-е место с 13,81 млн тонн), Магнитогорский МК - 37-е с 11,57 млн тонн (32-е с 12,46 млн тонн), "Северсталь" - 40-е место с 11,31 млн тонн (37-е место с 11,85 млн тонн).

По данным Worldsteel, Украина в 2020 году произвела 20,6 млн тонн стали и заняла 12-е место (в 2019 году – 13-е место с 20,8 млн тонн).

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #рейтинг
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