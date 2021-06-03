Тимошенко: Власть срывает рассмотрение "земельного" представления "Батькивщины"

Политическая партия "Батькивщина" будет продолжать защищать интересы украинского народа и бороться за право украинцев быть хозяевами собственной земли, даже несмотря на попытки действующей власти помешать рассмотрению дела о неконституционности "земельных законов" в Конституционном суде.

Соответствующее заявление сделала глава партии, народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко после заседания Конституционного суда Украины, на котором рассматривалось дело о неконституционности закона о распродаже сельскохозяйственной земли.

"Учитывая, что в Конституционном суде, по моим оценкам, все же есть большинство, чтобы признать этот закон неконституционным, сегодня по поручению президента Управление государственной охраны силой помешало участию в судебном заседании двух судей - председателю КСУ Александру Тупицкого и судье КСУ Александру Косминину. Это сделано, чтобы не допустить принятия Конституционным судом законного решения о неконституционности распродажи сельскохозяйственной земли", - убеждена Тимошенко.

По ее словам, именно из-за отсутствия двух судей КСУ председательствующий по делу был вынужден перенести рассмотрение дела на неопределенный пока срок.

"То, что происходит за кулисами суда, переходит все дозволенные границы. Таким образом сдаётся украинская земля иностранным корпорациям и банкам. И все это возглавляется президентом и "слугами народа". Но мы не планируем сдаваться. Мы идем вперед. Если КСУ, президент, ЦИК будут действовать неконституционно, то мы будем объединять народ и защищать национальные интересы на площадях", - отметила нардеп.

Она выразила уверенность в том, люди уже поняли, что принятые монобольшинством "земельные" законы прямо угрожают существованию государства, и именно поэтому "сегодня тысячи людей, в том числе представители общественных организаций, фермерских ассоциаций, аграрии, фермеры, собрались под зданием КСУ, чтобы выразить свою поддержку на защиту украинской земли".

"Мы не остановим нашу борьбу! И я верю, что украинский народ сохранит свое право быть хозяевами на своей земле. Защитим землю - защитим Украину", - резюмировала Тимошенко.

Большая палата Конституционного суда Украины в четверг, 3 июня, объявила перерыв в деле о конституционности закона об обороте сельхозземель для решения процедурных вопросов по заявленным ходатайствам.

На этом заседании суд не перешел к слушанию дела как таковому из-за того, что участники конституционного процесса заявляли ходатайства.