Экономика

17:08 03.06.2021

НКРЭКУ не отказалась от проверки задержавшего больше чем на месяц годовой тариф "Киевгазэнерджи"

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НКРЭКУ не отказалась от проверки задержавшего больше чем на месяц годовой тариф "Киевгазэнерджи"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вероятно, вынесет на ближайшее заседание 9 июня проект решения о проверке поставщика газа в столице ООО "Киевгазэнерджи", задержавшего более чем на месяц обнародование годового тарифа для бытовых потребителей, сообщила член комиссии Ольга Бабий.

"Мы будем их обязательно проверять. Кажется, эти материалы уже готовы к следующему заседанию комиссии. Мы вскоре их обнародуем", - сказала она на брифинге в четверг, отвечая на вопрос "Энергореформы".

По словам члена комиссии, принятию решения о проверке предшествует намерение получить информацию от поставщика, если она не дает возможности сделать четкие выводы, проводится проверка.

При этом Бабий подчеркнула, что информация поставщиков о тарифах должна быть обязательно обнародована на их официальных сайтах, исключая, в частности, соцсети.

По состоянию на вечер четверга проекта решения о проверке в повестке дня заседания НКРЭКУ еще нет.

Как сообщалось, "Киевгазэнерджи", в последнее время являющееся основным поставщиком газа в столице, более месяца – до конца мая – не обнародовал годовой тариф на природный газ для населения на своем официальном веб-сайте, поскольку он не работал минимум с 25 апреля.

В середине мая член НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что комиссия проведет проверку "Киевгазэнерджи" из-за необнародования годового тарифа на газ для населения с возможным последующим наложением санкций на поставщика. При этом она отметила, что "это отдельный случай", поскольку по результатам проведенного мониторинга почти все поставщики обнародовали свои тарифы.

Как сообщалось, энергорегулятор 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Теги: #проверка #нкрэку #киевгазэнерджи
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