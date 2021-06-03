"Укрзализныця" централизует управление финансами своих АО и заводов

АО “Укрзализныця” (УЗ) внедряет новую систему управления финдеятельностью заводов и частных акционерных обществ, 100% акций которых принадлежит компании - теперь все расчеты за товары и услуги, предоставленные этим предприятиям сторонними организациями, будут осуществляться централизованно, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и.о. главы правления "Укрзализныци” Ивана Юрика в четверг.

"Мы осуществляем централизацию денежных потоков наших заводов в главном офисе, внедряем единые стандарты и передовые практики в управлении их финансами, что, в свою очередь, сделает их деятельность более прозрачной и позволит контролировать финансовое состояние и целесообразность закупки тех или иных услуг и товаров", - цитирует пресс-служба Юрика.

Он отметил, что запуск этого проекта готовился в течение последнего года. Более того, "Укрзализныця" отходит от практики громоздкого планирования и в аффилированных предприятиях уже внедрено трехмесячное оперативное планирование денежных потоков.

"Поэтому в условиях централизации финансовой деятельности нашим предприятиям не придется нервничать за смену тех или иных факторов в течение года, которые влияют на финплан. В случае появления информации, которая позволяет хорошо детализировать любой элемент годового финансового плана конкретного предприятия, мы в сжатые сроки пересмотрим финплан и не будем ждать следующего года", - констатировал он.

В состав аффилированных компаний АО "Укрзализныця" такие входят заводы и частные акционерные общества как: Днепропетровский тепловозоремонтный завод, Запорожский электровозоремонтный завод, Львовский локомотиворемонтный завод, Киевский электровагоноремонтный завод, Коростенский завод железобетонных шпал, Гниванский завод спецжелезобетона, Киевский электротехнический завод "Транссигнал".