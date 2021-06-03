Экономика

15:59 03.06.2021

Заводы и акционерные общества "Укрзализныци" с 1 августа полностью переведут все закупки в систему ProZorro

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Заводы и акционерные общества "Укрзализныци" с 1 августа полностью переведут все закупки в систему ProZorro

Акционерные общества и заводы, на 100% принадлежащие АО "Укрзализныця" (УЗ), с 1 августа переведут все закупки в электронную систему ProZorro, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления Ивана Юрика в четверг.

Отмечается, что это позволит привлекать широкий круг участников, в отличие от отдельно взятой электронной площадки с его ограниченным кругом пользователей и предоставлять фактически полный контроль за прозрачностью закупок как непосредственно компании, так и обществу, СМИ, контролирующим органам.

"К сожалению, еще недавно существовала практика, когда наши заводы и другие предприятия закупали товары и услуги на разных отдельных коммерческих электронных площадках или без конкурса вообще, ведь они не имели правового статуса "заказчиков", который определен законом "О публичных закупках". На выходе мы имели отсутствие логики хода и результатов торгов и фактическую возможность закупки в оговоренных посредников", - цитирует пресс-служба Юрика.

По его словам, при существовавшей ситуации ни "Укрзализныця", ни участники рынка, ни государственный или общественный контроль не могли публично следить за закупкой, изменениями, которые вносятся в условия тендерной документации, заключенными договорами, и т. п.

"Это все и порождало коррупционные риски, которые ничем не хуже снежного кома, если бы это продолжалось. Однако решением правления мы меняем эту практику - с 1 августа все эти закупки будут происходить исключительно на ProZorro через инструмент "Допороговая закупка", они будут полностью доступны к просмотру от старта до успешного результата" , - отметил Юрик.

Глава правления компании также сообщил о первых позитивных результатах аналогичного решения по отдельным закупкам непосредственно самой "Укрзализныцей".

"С февраля этого года наши филиалы провели 41 процедуру закупок товаров для предотвращения COVID-19 с использованием указанного инструмента. Результат не заставил себя долго ждать - имеем экономию средств от ожидаемой цены более 27%. Идем дальше и переводим все на честные и прозрачные рельсы. Уверен, от этого выиграют все", - резюмировал он.

Теги: #транспорт #укрзализныця #prozorro
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