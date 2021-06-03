Около тысячи объектов "Большого строительства" необходимо достроить до конца 2022 г. – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости завершения строительства около тысячи объектов в рамках национальной программы "Большое строительство" в течение 2021-2022 годов.

"Около 1000 объектов проекта "Большое строительство" на 2021 год и проекты, запланированные на следующие годы, обязательно должны быть достроены, реконструированы и введены в эксплуатацию. Желательно вовремя", - заявил Зеленский, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг.

По словам главы государства, решающее значение в этом имеет тесное взаимодействие центральной и региональной властей.