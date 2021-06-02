Экономика

18:19 02.06.2021

Бюджетная декларация предусматривает дефицит госбюджета 3,5% в 2022 г. со снижением до 3% и 2,7% в 2023-2024 гг.

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Бюджетная декларация предусматривает дефицит госбюджета 3,5% в 2022 г. со снижением до 3% и 2,7% в 2023-2024 гг.

Дефицит госбюджета в 2022 году составит 3,5%, а в 2023 и 2024 годы снизится до 3% и 2,7% соответственно, свидетельствует Бюджетная декларация, обнародованная на сайте Министерства финансов.

Согласно документу, в нынешнем году дефицит госбюджета ожидается на уровне 246,6 млрд грн, в 2022-м - 188 млрд грн, в 2023-м - 179,8 млрд грн, в 2024-м - 179,59 млрд грн.

При этом дефицит торгового баланса увеличится в 2021 году до $6,2 млрд по сравнению с $1,79 млрд в 2020-м, а в последующие два года дефицит торгового баланса увеличился до $8,59 млрд и $10,6 млрд соответственно, свидетельствует Бюджетная декларация.

Как указано в документе, ожидаемый рост экспорта товаров и услуг в 2021 году составит 8,8%, однако в 2022-м его темпы спадут до 6,5%, в 2023-м - до 7,7%, а в 2024-м экспорт вырастет на 7,9%.

При этом рост импорта товаров и услуг декларация предусматривает на уровне 15,6% в текущем году, 9,2% - в 2022-м, 9,4% - в 2023-м и 8,6% в 2024 году.

"Прогнозируется, что начиная с 2022 года большинство стран мира, в том числе и Украина, вернутся к обычному (как до пандемии) ритму жизни", – указано в декларации.

Как сообщается в документе, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7,176 тыс. грн.

Бюджетная декларация также содержит оценку фискальных рисков, среди которых - дальнейшее распространение COVID-19, значительное снижение транзита газа из РФ, усиление гибридных угроз со стороны РФ, рост безработицы, низкий урожай зерновых культур, высокая доля расходов по госдолгу в 2022-2024 годах и другие.

Теги: #бюджетная_декларация #минфин
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