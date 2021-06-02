Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономбезопасности у министра финансов

Кабинет министров Украины забрал для прямой координации Бюро экономической безопасности (БЭБ) у министра финансов.

Соответствующие изменения правительство внесло постановлением №547 от 31 мая 2021 года, текст которого обнародован на "Урядовом портале".

Как сообщалось, постановлением от 12 мая №510 Кабинет министров создал БЭБ. Согласно ему, новый орган должно было направлять и координировать правительство через министра финансов. В то же время закон о БЭБ предусматривает координацию этого органа непосредственно Кабмином.