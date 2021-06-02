ЕИБ может выделить Харькову около EUR75 млн на новые трамваи и инфраструктуру

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может выделить около EUR75 млн на покупку новых трамваев и сопутствующей инфраструктуры Харькова, свидетельствует информация на сайте банка.

"Проект направлен на обновление трамвайного парка Харькова и связанного с ним оборудования с целью модернизации и повышения эффективности городской сети электротранспорта", - указано в сообщении о проекте, опубликованном на минувшей неделе.

Проект также окажет положительное влияние на окружающую среду (снижение шума и выбросов парниковых газов) в результате ожидаемого перехода на экологически безопасные виды общественного транспорта, отмечает банк.

Общую стоимость проекта ЕИБ оценивает приблизительно в EUR100 млн.

ЕИБ также оценит меры по утилизации списанного подвижного состава в Украине и хранению опасных отходов.

Как сообщалось со ссылкой на и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, в сентябре текущего года планируется презентация первого трамвайного вагона - фактически полного аналога трамваев Skoda, построенного в рамках проекта "Харьковский трамвай".

Проект производства харьковских низкопольных трамваев реализуется совместно с городскими властями на базе бизнес-парка "Экополис ХТЗ" (долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского), в который Ярославский намерен инвестировать EUR5,5 млн.