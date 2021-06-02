Экономика

14:09 02.06.2021

"Нафтогаз Украины" и "Нова Пошта" до августа запустят проект по изменению поставщика газа по всей Украине

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"Нафтогаз Украины" и "Нова Пошта" до августа запустят проект по изменению поставщика газа по всей Украине

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с компанией "НоваПей" (входит в группу компаний "Нова Пошта") запустили пилотный проект по изменению поставщика газа в Полтавской области.

Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, бытовые потребители газа могут подать заявку на подключение к газоснабжению от "Нафтогаз Украины" в 72 отделениях "Нова Пошта" в Полтавской области.

В течение июня и июля компании планируют масштабировать сотрудничество во всех областях Украины и привлечь более 1800 отделений "Нова Пошта" в отдаленных селах, поселках и районных центрах для приема заявок от клиентов на переход в "Нафтогаз Украины".

Чтобы подать заявку, клиенту нужно посетить одно из отделений "Нова Пошта" со своим EIC-кодом (16-значным персональным газовым номером квартиры или дома клиента), а также с необходимым пакетом оригиналов документов: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье; согласие совладельцев (если таковые имеются).

Услуга является бесплатной.

"После обработки заявки клиент в течение 3-5 рабочих дней получит информацию от "Нафтогаз Украины" об успешном переходе и дальнейшие инструкции на свой электронный адрес. Переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать предварительную газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно", - отмечается в сообщении.

В "Нафтогаз Украины" также подчеркнули, что газоснабжение во время или после смены компании у клиента не прекращается, и трубы заменять не нужно.

Помимо отделений "Новой Пошты" клиенты также могут подать заявку на подключение к "Нафтогаз Украины" онлайн - на сайтах gas.ua или "Приват24", а также оффлайн - в сети банков Ощадбанк, ПУМБ, ТАС и в отделениях Страховой группы "ТАС".

Пилотный проект по изменению поставщика газа со стороны "НоваПей" осуществляется средствами юридического лица ООО "НоваПей Брокер" (один из учредителей "НоваПей") - на основании договора с "Нафтогаз Украины" от 18 мая 2021 года.

Теги: #нафтогаз #нова_пошта #проект
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