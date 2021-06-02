Экс-министр экономики и президент KSE Милованов возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Обновленный наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" на первом заседании 1 июня избрал главой экс-министра экономики и президента Киевской школы экономики (KSE) Тимофея Милованова и обратился к гендиректору концерна с просьбой подготовить план трансформации концерна.

"Реформа "Укроборонпрома" позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса в хозяйственные общества в максимально короткие сроки. Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий", – приводятся в пресс-релизе госконцерна слова Милованова.

Он также сообщил, что набсовет утвердил первый в истории "Укроборонпрома" аудит за 2019 год, проведенный компанией Baker Tilly. "Результаты не очень хорошие - есть много над чем работать", – уточнил глава набсовета.

По его словам, были также созданы три комитеты в совете: по вопросам компенсации (зарплат и KPI), по регламенту и по трансформации, а также определен график заседаний - каждый последний четверг месяца.

Как сообщалось, в обновленный набсовета "Укроборонпрома" входят также первый заместитель Минстратегпрома Валерий Иващенко, экс-директор американского Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, экс-владелец ООО "Днепр Спецтех" и экс-член набсовета банка "Сич" Александр Носов и экс-глава правления "Запорожстали" Ростислав Шурма.

К полномочиям набсовета "Укроборонпрома" относятся, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля над выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.