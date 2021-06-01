ДТЭК ожидает решение арбитража по "Крымэнерго" до лета 2022г

ДТЭК ожидает решения арбитражного суда по иску к Российской Федерации об утраченных в аннексированном Крыму активах до лета 2022 года, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"Этот процесс идет у нас уже третий год и наконец-то подготовительный этап уже завершен. В начале сентября начинаются реальные слушания по этому делу. В зависимости от длительности процедуры вынесение решения по арбитражу возможно либо в этом году, либо в первом квартале следующего года", - сказал он.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года ДТЭК, не дождавшись ответа на выдвинутую им претензию по утраченным в аннексированном Крыму активам, начал подготовку иска в международные суды. В том же году ДТЭК подал иск в постоянно действующий арбитражный суд в Гааге.

"ДТЭК Крымэнерго" являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Крымском полуострове. Обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на его территории.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.