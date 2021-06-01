"Нова Пошта" ввела в набсовет члена Национального реестра корпоративных директоров Папушу

Группа компаний "Нова Пошта" с 1 июня ввела в наблюдательный совет члена Национального реестра Корпоративных директоров Ирину Папушу, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" во вторник.

В сообщении отмечается, что у Папуши сильная экспертиза в корпоративном управлении, разработке бизнес-стратегий, управлении командами, взаимодействии с правительственными и общественными организациями.

"Мое видение бизнеса, философское мышление и позитивная энергия вдохновляют меня и команды, которые я возглавляю, на максимальную производительность. Уверена, что мой опыт решительного бизнес-лидера будет способствовать еще более динамичному развитию Новой почты и усовершенствованию ее продуктов и сервиса", - цитирует пресс-служба Папушу.

По данным группы компаний, Ирина имеет 20-летний опыт работы на руководящих должностях на рынках FMCG и B2B, экс-советник министра экономического развития и торговли Украины. Сейчас она является действующим представителем Торгово-промышленной палаты Украины в Нидерландах и входит в наблюдательные и консультативные советы украинских и европейских компаний, является членом правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления.

В настоящее время, кроме новоизбранной Ирины Папуши, в состав набсовета "Новой Пошты" также входят Вячеслав Климов, Владимир Поперешнюк, Инна Поперешнюк, Владимир Савчук, Александр Ольшанский и Анна Власова