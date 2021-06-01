Экономика

14:16 01.06.2021

ДТЭК работает над снижением долговой нагрузки - гендиректор

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ДТЭК работает над снижением долговой нагрузки - гендиректор

"ДТЭК" работает над снижением долговой нагрузки группы, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"Сейчас важно смотреть не на "ДТЭК", как единую компанию, а на каждый из холдингов отдельно, потому что у каждого из них своя стратегия развития, своя жизнь. Одна из задач набсовета,…, контролировать уровень загрузки долгом компании для того, чтобы не переходить лимит. Растить бизнес ради того, чтобы брать больше денег взаймы – нет. Скорее, у нас сейчас задача на снижение долговой нагрузки", - сказал он.

Тимченко также отметил, что завершенный в середине мая процесс реструктуризации кредитного портфеля "ДТЭК Энерго" (добыча и обогащение угля, ТЭС, горно-шахтное оборудование - ИФ) "сильно добавит положительный вклад в нашу репутацию на внешнем рынке капитала".

"Кредитный портфель сформировался тогда, в 2012-м, и мы, уменьшив с тех пор свой бизнес в два раза из-за внешних факторов, сейчас продолжаем держать слово перед нашими кредиторами. Мы не списали долг, а договорились о реалистичности его обслуживания. И эта реструктуризация дает фундамент для нашего будущего движения", - сказал он.

Тимченко также уточнил, что окупаемость проектов группы в альтернативной генерации составляет около семи лет. Долговой капитал в структуре этих инвестиций составляет около 60%, акционерный (собственные средства) – 40%.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" 17 мая завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга на сумму свыше $2 млрд в новые еврооблигации.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" конвертирована в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" на общую сумму $1,645 млн со ставкой 7% и сроком погашения 31 декабря 2027 года. В 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

Компания также указывала, что присоединившиеся до конца дня 5 мая к Lock-up Agreement держатели облигаций получат выплату в размере 2% суммы новых облигаций.

В условиях выпуска также cash sweep (механизм направления свободных средств на погашение долга) сверх $50 млн, увеличенный надзор со стороны кредиторов в виде представителя в набсовете и запрета на приобретения без одобрения кредиторов, а также ограничения на дальнейшую эмиссию акций. Помимо этого, дополнительный долг на развитие "будущих бизнес-направлений", включая новые генерирующие мощности, ограничен $100 млн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #тимченко #дтэк
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