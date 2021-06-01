Экономика

13:56 01.06.2021

"ДТЭК" рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса

2 мин читать
"ДТЭК" рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса

"ДТЭК" рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса в Украине, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведке и добыче, мы готовы к этому", - сказал он.

По словам Тимченко, в частности, активы группы "Гео Альянс" для ДТЭК являются "потенциальной зоной нашего интереса". В то же время он не стал комментировать детали переговоров.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" по итогам 2020 года увеличил добычу природного газа на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 1,84 млрд куб. м. В 2021 году компания планирует увеличить объем добычи газа до 2 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

"Гео Альянс" в 2020 году добыла 0,203 млрд куб. м газа.

"Гео Альянс" находится под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы Виктора Пинчука. В 2012 году EastOne объявил о стратегическом партнерстве между "Гео Альянс" и компанией Arawak Energy Ukraine BV, входящей в группу компаний Vitol – одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов.

Теги: #тимченко #дтэк #нефтегаз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 01.06.2021
ДТЭК работает над снижением долговой нагрузки - гендиректор

ДТЭК работает над снижением долговой нагрузки - гендиректор

11:43 01.06.2021
"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

00:45 01.06.2021
В Раде разрабатывают законопроект об урегулировании долгов населения и ТКЭ за газ – Герус

В Раде разрабатывают законопроект об урегулировании долгов населения и ТКЭ за газ – Герус

10:58 28.05.2021
"ДТЭК Энерго" сократила выбросы своих ТЭС на 58% за 8 лет

"ДТЭК Энерго" сократила выбросы своих ТЭС на 58% за 8 лет

19:21 25.05.2021
ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с властями Николаевской области в рамках строительства ВЭС мощностью 500 МВт

ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве с властями Николаевской области в рамках строительства ВЭС мощностью 500 МВт

17:53 25.05.2021
ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве в рамках строительства Тилигульской ВЭС с властями Николаевской области

ДТЭК подписал меморандум о сотрудничестве в рамках строительства Тилигульской ВЭС с властями Николаевской области

17:26 20.05.2021
ДТЭК: Задача СНЭ 1МВт – протестировать ряд бизнес-моделей для ее работы в энергосистеме Украины

ДТЭК: Задача СНЭ 1МВт – протестировать ряд бизнес-моделей для ее работы в энергосистеме Украины

14:56 20.05.2021
ДТЭК официально открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

ДТЭК официально открыл первую в Украине промышленную СНЭ мощностью 1 МВт

21:49 30.04.2021
ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

ДТЭК приобрел 24,5% "Кировоградоблэнерго" у VS Еnergy и планирует довести долю до контрольной

16:01 30.04.2021
ДТЭК улучшил свой ESG рейтинг

ДТЭК улучшил свой ESG рейтинг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

Stadler выбрал локацию для завода по производству электричек в Украине, до 2022 года передаст первый тестовый поезд

"ДТЭК Энерго" в I кв.-2021 сократило чистый убыток в 22,9 раза – до 327 млн грн

Замглавы офиса президента Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"

Экс-нардеп Залищук стала советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" установит автоматизированную систему учета дизельного топлива

Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

Stadler выбрал локацию для завода по производству электричек в Украине, до 2022 года передаст первый тестовый поезд

Авиакомпания Flynas из Саудовской Аравии выходит на украинский рынок

"ДТЭК Энерго" в I кв.-2021 сократило чистый убыток в 22,9 раза – до 327 млн грн

"Укравтодор" планирует открыть дорогу европейского качества к КПП "Устилуг-Зосин" ко Дню Независимости

Украина осуществила первую выплату по ВВП-варрантам – $40,75 млн

КБ "Южное" заключило контракт с европейской компанией ISILaunch по выводу на орбиту "Сич-2-30"

Замглавы офиса президента Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"

"Эпицентр Агро" засеял яровыми с/х культурами 82% обрабатываемых земель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА