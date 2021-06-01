"ДТЭК" рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса в Украине, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"Мы постоянно находимся в изучении месторождений всех доступных игроков на рынке. То есть мы открыты к расширению своего бизнеса без исключения со всеми игроками, включая государственные компании. Если есть такие возможности не только приобретения, но и совместной деятельности, каких-то совместных проектов в разведке и добыче, мы готовы к этому", - сказал он.

По словам Тимченко, в частности, активы группы "Гео Альянс" для ДТЭК являются "потенциальной зоной нашего интереса". В то же время он не стал комментировать детали переговоров.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" по итогам 2020 года увеличил добычу природного газа на 10,8% (на 0,18 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 1,84 млрд куб. м. В 2021 году компания планирует увеличить объем добычи газа до 2 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

"Гео Альянс" в 2020 году добыла 0,203 млрд куб. м газа.

"Гео Альянс" находится под мандатом международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, объединяющей активы Виктора Пинчука. В 2012 году EastOne объявил о стратегическом партнерстве между "Гео Альянс" и компанией Arawak Energy Ukraine BV, входящей в группу компаний Vitol – одного из крупнейших операторов мирового рынка энергоресурсов.