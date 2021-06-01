Экономика

11:26 01.06.2021

Stadler выбрал локацию для завода по производству электричек в Украине, до 2022 года передаст первый тестовый поезд

2 мин читать
Stadler выбрал локацию для завода по производству электричек в Украине, до 2022 года передаст первый тестовый поезд

Швейцарская компания Stadler выбрала место для развертывания завода по производству электропоездов в Украине.

"Они уже выбрали локацию в нашей стране. Проект, который начинаем воплощать в жизнь, нужен Киеву и агломерациям вокруг. Комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице. Уже в этом году Stadler передаст нам один или два поезда для тестирования", - заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, проект City Exspress для Киева реализуется в рамках президентской программы "Большое строительство".

"Программа "Большое строительство" расширилась. Сейчас в нее добавлены региональные аэропорты в Кривом Роге, Ужгороде, Ровно, Черновцах и других городах. В этом году начинается строительство взлетно-посадочных полос", - добавил он.

Также в течение двух месяцев планируется активизировать строительство аэропорта в Днепре.

"Мы общаемся с различными инвесторами, чтобы они взяли в управление концессию и терминалы, поскольку с ними местные власти могут решить вопрос самостоятельно", - отметил он.

Как сообщалось, подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО "Укрзализныця" и компанией Stadler состоялось 7 мая 2021 года по результатам переговоров с участием представителей Офиса президента Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства инфраструктуры Украины.

Предполагается, что сотрудничество с Stadler также будет способствовать реализации проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express, первый этап которого должен быть воплощен в Киеве, Днепре и Харькове.

Теги: #тимошенко #электропоезда #stadler
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 01.06.2021
ОП инициирует создание в каждом облцентре многопрофильных больниц с возможностью трансплантации органов - Тимошенко

ОП инициирует создание в каждом облцентре многопрофильных больниц с возможностью трансплантации органов - Тимошенко

12:07 01.06.2021
Нет конфликта Офиса президента с Кличко. Есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

Нет конфликта Офиса президента с Кличко. Есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

12:03 01.06.2021
Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским - заместитель руководителя ОП

Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским - заместитель руководителя ОП

11:52 01.06.2021
Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

11:40 01.06.2021
Практика назначения бизнесменов главами местных администраций "в целом" закончилась – Кирилл Тимошенко

Практика назначения бизнесменов главами местных администраций "в целом" закончилась – Кирилл Тимошенко

11:27 01.06.2021
Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

Украина готова обеспечить до 400 тыс. вакцинаций от COVID-19 в неделю - замглавы Офиса президента

11:09 01.06.2021
Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

Нет конфликта между ОП и Кличко, есть конфликт Кличко с самим собой и киевлянами – Кирилл Тимошенко

11:08 01.06.2021
Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

11:05 01.06.2021
Для досрочных президентских выборов оснований нет – замглавы ОП Тимошенко

Для досрочных президентских выборов оснований нет – замглавы ОП Тимошенко

10:45 01.06.2021
В Украине создается Конгресс региональных властей – замглавы Офиса президента Тимошенко

В Украине создается Конгресс региональных властей – замглавы Офиса президента Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Будущая госавиакомпания должна обеспечить внутренние, дальнемагистральные и трансатлантические рейсы - Тимошенко

"ДТЭК Энерго" в I кв.-2021 сократило чистый убыток в 22,9 раза – до 327 млн грн

Замглавы офиса президента Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"

Экс-нардеп Залищук стала советником главы "Нафтогаза" по международным вопросам

"Укрзализныця" запускает международный рейс, который соединит Киев, Будапешт и Вену

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания Flynas из Саудовской Аравии выходит на украинский рынок

"ДТЭК Энерго" в I кв.-2021 сократило чистый убыток в 22,9 раза – до 327 млн грн

"Укравтодор" планирует открыть дорогу европейского качества к КПП "Устилуг-Зосин" ко Дню Независимости

Украина осуществила первую выплату по ВВП-варрантам – $40,75 млн

КБ "Южное" заключило контракт с европейской компанией ISILaunch по выводу на орбиту "Сич-2-30"

Замглавы офиса президента Свириденко вошла в набсовет "Нафтогаза"

"Эпицентр Агро" засеял яровыми с/х культурами 82% обрабатываемых земель

В "Укрзализныце" обновят набсовет, затем правление - глава ВСК Гришина

Кабмин подаст в понедельник "ресурсный" законопроект в Раду - Гетманцев

Порошенко призвал власти поднять людям зарплаты и пенсии для компенсации роста цен и тарифов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА