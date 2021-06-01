Экономика

10:38 01.06.2021

Авиакомпания Flynas из Саудовской Аравии выходит на украинский рынок

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Авиакомпания Flynas из Саудовской Аравии выходит на украинский рынок

Авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) выходит на украинский рынок с регулярными рейсами между Украиной и Саудовской Аравией.

Как сообщается на странице Министерства инфраструктуры Украины в Facebook, 31 мая прошла встреча министра инфраструктуры Александра Кубракова и главного исполнительного директора Flynas Алмоганны Бандера.

"Каждое новое авиасообщение - это, прежде всего, новые возможности для развития бизнеса, туризма и интеграции Украины в мировые рынки. Именно поэтому увеличение регулярных направлений прямого авиасообщения - среди приоритетов министерства. Мы хотим, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги делают нас ближе к этой цели", - цитирует пресс-служба Кубракова.

Ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Flynas - ведущий лоукостер Саудовской Аравии, с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1,2 тыс. рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям. Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью $8,6 млрд.

Теги: #саударавия #flynas #авиакомпания
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