Экономика

10:34 01.06.2021

"ДТЭК Энерго" в I кв.-2021 сократило чистый убыток почти в 23 раза

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"ДТЭК Энерго" в I кв.-2021 сократило чистый убыток почти в 23 раза

"ДТЭК Энерго" в январе-марте 2021 года получило чистый убыток 327 млн грн, что почти в 23 раза лучше показателя первого квартала 2020 года и преимущественно связано с укреплением курса гривни.

Согласно отчету компании, обнародованному во вторник, положительные курсовые разницы в январе-марте этого года составили 793 млн грн против отрицательных 6,163 млрд грн в январе-марте прошлого.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 12,8% - до 14,42 млрд грн.

Как пояснили в компании, ее рост в основном произошел за счет увеличения объемов отпуска электроэнергии на 44% по сравнению с первым кварталом 2020 года, когда действовали искусственные ограничения для производителей.

Теги: #дтэк_энерго #убыток
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