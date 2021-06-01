"Укравтодор" планирует открыть дорогу европейского качества к КПП "Устилуг-Зосин" ко Дню Независимости

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует завершить реконструкцию участка автодороги Н-22 Устилуг - Луцк - Ривне, ведущей к международному пункту пропуска "Устилуг - Зосин" и сопутствующей инфраструктуры уже ко Дню независимости, сообщили в "Укравтодоре".

Реконструкция выполняется по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство" в рамках украино-польского проекта развития пограничной дорожной инфраструктуры.

"Стартовали работы по капитальному ремонту в прошлом году: на всей протяженности объекта положен выравнивающий слой дорожного покрытия, тротуары в пределах Устилуга, бордюрный камень вдоль проезжей части во Владимир-Волынском, обустроены заездные карманы в местах остановки общественного транспорта", - отмечают в "Укравтодоре".

На днях на 4-км отрезке Устилуг - Пятидни начали укладывать финишный слой асфальтобетона. Ведутся работы и на подъезде к пункту пропуска. Кроме того, устанавливают освещение и новые автопавильоны.

Кроме того, по проекту отремонтируют два моста через р. Луга: 58-метровый мост в с. Пятидни и шестиметровый мостовой переход близ Владимир-Волынского.

Все работы контролирует независимый технический надзор компаний СП B-Act Sp. Z o.o. и PROCOM Construction Sp. Z o.o.

Как заявлял ранее координатор "Большого строительства", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца 2023 года по программе Зеленского обновят всю сеть общегосударственных дорог Украины, что составляет более 20 тыс. км.