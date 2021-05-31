Экономика

12:26 31.05.2021

Порошенко призвал власти поднять людям зарплаты и пенсии для компенсации роста цен и тарифов

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Порошенко призвал власти поднять людям зарплаты и пенсии для компенсации роста цен и тарифов

Пятый президент, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко во время согласительного совета Верховной Рады в понедельник призвал власти увеличить зарплаты, пенсии и субсидии, поскольку в Украине существенно подорожали продукты питания и продолжают расти тарифы на коммунальные услуги, а доходы граждан не растут.

"Я сейчас должен признать, что Зеленский и компания настоящие мастера спорта - только не по преодолению коронавируса, а по ухудшению уровня жизни людей. Именно поэтому сейчас оппозиция и парламент мешает партии власти. Ибо отсюда народ должен услышать правду. С завтрашнего дня установленные цены на газ для населения будут рекордными за всю историю существования независимой Украины. Тарифы с учетом НДС и транспортировки будут составлять от 9 до 14 тыс. грн за тысячу кубометров. 500 долларов за тысячу кубометров. Разве выросла зарплата, разве выросли пенсии? А может, субсидиями кто компенсировал резкое ухудшение уровня жизни людей? Нет", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

Нардеп отметил, что "даже сегодня в повестке дня не видно изменений в бюджет, которыми предусмотрены средства на увеличение выплаты субсидий наименее защищенным слоям населения".

Он напомнил о правительственном "постановлении так называемой Страстной пятницы", когда из-за бумажной волокиты в условиях пандемии людей "заставляли выстроиться в очередь со справками перед офисами собесов".

"Если не знаете как, посмотрите на наш опыт 2015 года. Автоматически 7 миллионам домохозяйств были перечислены субсидии, и люди получили мощную социальную защиту. Вы же сейчас предусмотрели субсидии только чуть более 2 миллионам. Скажите, пожалуйста, а 5 миллионам украинских домохозяйств что надо делать?", - спросил пятый президент.

Он добавил, что с 1 января этого года власть впервые с 2017 года отменила льготный тариф на электроэнергию для населения.

"А как же ваши обещания вдвое снизить тариф? Так же как и обещания пересесть из кортежа и не заезжать на государственные дачи. Почему вы так быстро об этом забыли?", - заявил нардеп.

Он также указал на необходимость компенсации роста цен на базовые продукты питания с помощью индексации зарплат и пенсий.

"По этому поводу нам надо пригласить премьер-министра в пятницу для того, чтобы выполнять нормы закона по защите украинцев. Она предусматривает в случае резкого роста цен индексацию зарплат и пенсий. Мы должны защищать Украину и украинцев", - резюмировал Порошенко.

Теги: #порошенко #цены #тарифы
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