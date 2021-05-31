Рада на этой неделе планирует разблокировать подписание закона о земельных аукционах - Корниенко

Верховная Рада планирует на текущей пленарной неделе рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют возможность для спикера парламента подписать закон о земельных аукционах и передать его на подпись президенту, сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На этой неделе мы разблокируем закон о земельных аукционах, который является третьим и важным в завершении земельной реформы, и с 1 июля люди смогут пользоваться полностью этой реформой", - отметил Корниенко.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

После этого члены фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте семь проектов постановлений об отмене данного решения. Согласно регламенту ВР, без их рассмотрения спикер не может подписать документ и передать его на подпись президенту.