Американские дипломаты приветствуют сотрудничество "Укравтодора" и Bechtel Corporation в ходе строительства Киевской обходной дороги

Посольство Соединенных Штатов в Киеве поздравило "Укравтодор" и американскую корпорацию Bechtel Corporation с подписанием меморандума о взаимопонимании для сотрудничества в реализации проекта строительства обходной дороги вокруг Киева.

Как говорится в сообщении, обнародованном в Твиттере посольства в воскресенье, инвестиции в инфраструктуру являются ключом к экономическому росту нашей страны.

"Это поможет Украине стать более процветающим, демократическим и безопасным государством", - отмечают американские дипломаты.

Как сообщалось, 28 мая Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и американская Bechtel Corporation подписали меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в реализации проекта строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД).

"Киевская обходная дорога является одним из ключевых объектов президентской программы "Большое строительство", ведь ее создание позволит решить наболевшие транспортные проблемы столицы, улучшить международное автомобильное сообщение. Совместная работа "Укравтодора" и одного из лидеров инфраструктурных проектов в мире позволит найти оптимальные технические и финансовые решения для воплощения проекта", – заявил по этому поводу министр инфраструктуры Александр Кубраков.