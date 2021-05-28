Экономика

20:17 28.05.2021

Беларусь готова вернуть режим свободной торговли, если Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров - белорусский МИД

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Беларусь готова вернуть режим свободной торговли, если Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров - белорусский МИД

Беларусь готова вернуть режим свободной торговли в отношениях с Украиной, если та, со своей стороны, пересмотрит меры в отношении белорусских товаров, заявил первый замглавы МИД Беларуси Александр Гурьянов.

"Мы готовы полностью отменить все наши решения. Мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли. Но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - сказал Гурьянов, комментируя принятие постановления правительства Беларуси о лицензировании импорта отдельных видов товаров, которое ограничивает торговлю с Украиной.

Комментарий Гурьянова опубликован на сайте МИД в пятницу.

Ранее в пятницу заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Беларусь вводит на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, поступающих ей по импорту.

"По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292", - написал торгпред в "Фейсбуке", уточнив, что решение вступит в силу через 10 месяцев после публикации и рассчитано на полгода.

Украинский чиновник подчеркнул, что "такие действия являются необоснованными и дискриминационными". "Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси", - отметил Качка.

Теги: #торговля #украина #беларусь #мид
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