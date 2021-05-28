Экономика

19:10 28.05.2021

Укрнафта" за 4 мес. снизила добычу нефти с конденсатом на 4,7%, газа – на 10,8%

2 мин читать
Укрнафта" за 4 мес. снизила добычу нефти с конденсатом на 4,7%, газа – на 10,8%

ПАО "Укрнафта" в январе-апреле 2021 года снизила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 485,6 тыс. тонн, газа – на 10,8% (на 43 млн куб. м) – до 353,5 млн куб. м.

Согласно пресс-релизу компании, в частности, среднесуточная добыча нефти и конденсата в апреле-2021 составила 4,13 тыс. тонн против 4,23 тыс. тонн в апреле-2020 (-2,4%), газа – 2,99 млн куб. м против 3,33 млн куб. м в апреле прошлого года (-10,2%).

В компании отметили, что основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

"Укрнафта" за четыре месяца провела капитальный ремонт на 50 скважинах (КРС), вывела из бездействия 29 скважин, провела 10 операций интенсификации добычи и выполнила восемь операций с помощью колтюбинговой установки без бригады КРС.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 11.05.2021
Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

Витренко анонсировал конкурс на главу правления "Укрнафты"

19:04 29.04.2021
Витренко предлагает рассмотреть вариант объединения "Укрнафты" и "Укртатнафты" с контрольным пакетом у государства

Витренко предлагает рассмотреть вариант объединения "Укрнафты" и "Укртатнафты" с контрольным пакетом у государства

17:41 16.04.2021
"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4,3 млрд грн

"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4,3 млрд грн

14:18 01.04.2021
"Укрнафта" и "Укртатнафта" должны оплатить 99% из наложенного АМКУ штрафа 4,7 млрд грн

"Укрнафта" и "Укртатнафта" должны оплатить 99% из наложенного АМКУ штрафа 4,7 млрд грн

16:17 31.03.2021
"Укрнафта" также планирует оспорить штраф АМКУ в суде

"Укрнафта" также планирует оспорить штраф АМКУ в суде

09:26 12.03.2021
Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

Набсовет "Нафтогаза" поддерживает раздел активов "Укрнафты" с миноритариями

17:58 04.03.2021
Коломойский лично участвует в переговорах о разделе "Укрнафты" – глава "Нафтогаза"

Коломойский лично участвует в переговорах о разделе "Укрнафты" – глава "Нафтогаза"

17:51 17.02.2021
"Укрнафта" неоднократно предлагала изменить порядок продажи и определения стартовых цен на нефть

"Укрнафта" неоднократно предлагала изменить порядок продажи и определения стартовых цен на нефть

11:52 16.02.2021
Коболев: переговоры с миноритариями "Укрнафты" по разделению ее активов начались

Коболев: переговоры с миноритариями "Укрнафты" по разделению ее активов начались

18:46 04.02.2021
СТОКГОЛЬМСКИЙ АРБИТРАЖ ПРИЗНАЛ ОТСУТСТВИЕ СВОЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В ИНИЦИИРОВАННОМ МИНОРИТАРИЯМИ "УКРНАФТЫ" СПОРЕ С УКРАИНОЙ – ГЛАВА МИНЮСТА

СТОКГОЛЬМСКИЙ АРБИТРАЖ ПРИЗНАЛ ОТСУТСТВИЕ СВОЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В ИНИЦИИРОВАННОМ МИНОРИТАРИЯМИ "УКРНАФТЫ" СПОРЕ С УКРАИНОЙ – ГЛАВА МИНЮСТА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Владелец "Конти" Колесников опроверг покупку кондфабрики "Красная заря" в российском Иваново

Беларусь вводит на 6 мес. режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров - торгпред Украины

Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

"Энергоатом" начал процесс против РФ относительно компенсации за утерянные в Крыму активы

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь готова вернуть режим свободной торговли, если Киев пересмотрит меры в отношении белорусских товаров - белорусский МИД

Парцхаладзе объявил о запуске девелоперской компании "Новое столетие"

"Укравтодор" будет сотрудничать с американской Bechtel Corporation по проекту строительства Киевской обходной дороги

Владелец "Конти" Колесников опроверг покупку кондфабрики "Красная заря" в российском Иваново

Глава департамента закупок "Нафтогаза" Супрун завершил работу в компании

ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

Ермак на встрече с председателем набсовета ПриватБанка: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

Украина планирует ограничить использование фосфатов в моющих средствах

Реальная зарплата в Украине в апреле выросла на 19,7% - Госстат

Moody’s повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" до "Caa3" на новости о завершении реструктуризации долга

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА