Владелец "Конти" Колесников опроверг покупку кондфабрики "Красная заря" в российском Иваново

Владелец кондитерской компании "Конти" Борис Колесников не мог приобрести российскую фабрику "Красная заря" (Иваново), о чем сообщило издание "Ведомости", поскольку он с 2018 года находится в санкционном списке РФ за свою проукраинскую позицию, а ЧАО "Производственное объединение "Конти" не имеет связей с российской юрфирмой "Юнайтед партнерс", сообщил Колесников агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Я нахожусь под санкциями РФ с 2018 года, какое отношение я могу иметь к покупке этой компании?" - поинтересовался он.

Как сообщалось, 27 мая на сайте российского издания "Ведомости" появилась информация, что российская юрфирма "Юнайтед партнерс", действующая в интересах ЧАО "Производственное объединение "Конти", выиграла торги по продаже имущества фабрики "Красная заря".

По данным "Ведомостей", связь между "Юнайтед партнерс" и "Конти" подтвердили источники, близкие к организаторам торгов. При этом указанные компании и представитель банка непрофильных активов "Траст", в котором заложено имущество фабрики, от комментариев отказались.

Конечными бенефициарами "Конти" являются украинский бизнесмен и политик Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие равными долями по 24,99% акций компании.

ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.

Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное, рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье.

Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек".

Продукция "Конти" экспортируется более чем в 20 стран мира.