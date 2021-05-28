Экономика

15:20 28.05.2021

"Укрзализныця" с начала 2021 года обновила различными видами ремонта 322 км путей

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"Укрзализныця" с начала 2021 года обновила различными видами ремонта 322 км путей

АО "Укрзализныця" (УЗ) за неполных пять месяцев 2021 года разными видами ремонта обновила 322 км путей: на 101,2 км путей проведена реконструкция, на 16,1 км путей - капитальный ремонт, на 204,9 км - средний.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, выполнено техническое переоснащение 84 комплектов новых стрелочных переводов, капитальным ремонтом восстановлено шесть комплектов старопригодных стрелочных переводов, средним ремонтом - 137 комплектов.

Компания отмечает, что восстановление путевой инфраструктуры в основном осуществляется на участках главных направлений с интенсивным движением поездов: Волноваха - Камыш-Заря, Здолбунов - Львов, Львов -Мукачево, Ковель - Изов - Госграница, Мироновка - Пятихатки, Знаменка - Одесса, Вапнярка - Одесса, Верховцево - Тимково, Кривой Рог-Главный - Камыш-Заря - Мариуполь, Шепетовка -Здолбунов, Гребенка - Красноград - Лозовая.

"До конца 2021 года еще планируется выполнить реконструкцию на 215 км пути, капитальный ремонт 66,2 км пути, средний ремонт 592,1 км. Кроме того, будет осуществлено техническое переоснащение 213 комплектов стрелочных переводов, капитальный ремонт 140 комплектов и средний – 463", - сообщили в УЗ.

Как сообщалось, "Укрзализныця" начала сезон путевых работ в начале апреля. Планирует в этом году провести реконструкцию и капитальный ремонт почти 400 км путей и еще 800 км обновить средним ремонтом.

В 2020 году УЗ отремонтировала более 1,3 тыс. км путей, обновила более 1,2 тыс. комплектов стрелочных переводов.

Теги: #пути #укрзализныця #ремонт
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