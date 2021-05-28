Экономика

13:55 28.05.2021

ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

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ГФС сообщает о четырех подозреваемых в делах о посягательстве на хищение средств киевского бюджета

Государственная фискальная служба (ГФС) расследует девять уголовных производств, связанных с посягательством на средства городского бюджета Киева, объявлено подозрения четырем служащим из компаний-субподрядчиков коммунальных предприятий, сообщил глава ведомства Вадим Мельник.

"На данный момент ГФС расследует девять уголовных производств, которые связаны единым предметом посягательства, – это средства бюджета города Киева", - сказал глава ГФС в ходе пресс-брифинга в пятницу.

"О подозрении уведомлены уже четверо человек", - указал Мельник.

Указанные дела расследуются по фактам уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, хищения госимущества и средств, однако все претензии касаются исключительно компаний-субподрядчиков.

"Суммы убытков, которые предварительно установлены следствием и причинены бюджету Киева через хищение средств и неуплату налогов, следующие (...): дела, где фигурирует "Киевский метрополитен" - почти 9 млн грн, "Киевгорсвет" - порядка 12 млн грн, "Киевзеленбуд" - 40 млн грн, "Киевавтодормост" - 30 млн грн, Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева - 9 млн грн, "Киевпастранс" - 40 млн грн, "Киевавтодор" - 18,6 млн грн", - указал Мельник.

Теги: #киев #бюджет #хищения #гфс
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