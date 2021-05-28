Экономика

13:28 28.05.2021

АМКУ обязал Мининфраструктуры и ФГИ устранить завышение стоимости аренды в Николаевском порту для стивидора

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АМКУ обязал Мининфраструктуры и ФГИ устранить завышение стоимости аренды в Николаевском порту для стивидора

Антимонопольный комитет (АМКУ) установил, что Министерство инфраструктуры и Региональное отделение Фонда государственного имущества (ФГИ) по Одесской и Николаевской областям в Николаевском морском торговом порту установили для одного из его стивидоров - ООО "Никморсервис Николаев" - плату за аренду в 3,5 раза больше, чем для других арендаторов.

Как сообщается на сайте АМКУ, комитет, в частности, установил, что определяя размер арендной платы для этого субъекта хозяйствования, Мининфраструктуры не руководилось необходимой методикой расчета арендной платы за госимущество и пропорциями ее распределения.

По данным АМКУ, согласно перечню действующих договоров аренды госимущества, обнародованному на сайте ФГИ, средний размер платы за 1 кв. м складских площадей в Николаевском морпорту для других стивидорных компаний составил 9,33 грн, тогда как плата для заявителя была определена в размере 36 грн/кв. м.

"То есть если бы оплата для вышеупомянутого стивидора рассчитывалась в соответствии с методикой, то должна была составлять 310 582,61 грн в месяц. Однако составила - 1 132 236 грн", - поясняется в сообщении.

АМКУ отмечает, что только за первый месяц действия обновленного договора аренды стивидор понес убытки на более чем 820 тыс. грн. А если способ определения арендной платы останется неизменным, то общий размер его потерь превысит 100 млн грн.

По данным комитета, в ходе рассмотрения дела на заседании АМКУ представитель Министерства инфраструктуры не смог обосновать причины такого решения. А представители заявителя сообщили, что вынуждены были согласиться на подписание договора, поскольку иначе должны были бы прекратить свою деятельность.

"Комитет признал действия Мининфраструктуры и регионального отделения ФГИ по установлению необоснованного размера арендной платы за недвижимое имущество для ООО "Никморсервис Николаев" нарушением Закона Украины "О защите экономической конкуренции". Речь идет об антиконкурентных действиях органа власти, которые создают неблагоприятные условия деятельности по сравнению с конкурентами и в заключении соглашений, что приводит к ограничению конкуренции. АМКУ обязал министерство и региональное отделение ФГИ прекратить эти нарушения", - подытоживает комитет.

Теги: #фги #николаевский_порт #амку
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