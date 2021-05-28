Бюро экономбезопасности начнет работу 25 сентября, на следующий день ГФС прекратит существование

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого Государственная фискальная служба (ГФС) прекратит свое существование, сообщил глава ГФС Вадим Мельник.

"25 сентября - это дата, когда БЭБ должно начать работу, и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", – сказал он в ходе пресс-брифинга в пятницу.

Мельник уточнил, что возглавляемое им ведомство уже находится в процессе ликвидации.

Притом он подтвердил свои планы выдвигать свою кандидатуру на конкурс на должность главы нового органа.

"Я считаю себя специалистом в области обеспечения экономической безопасности и хочу попросить работу в этом направлении", - отметил Мельник.