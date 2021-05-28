Экономика

11:47 28.05.2021

Украина и Словакия согласовали необходимость активизации двухстороннего сотрудничества - Шмыгаль

1 мин читать
Украина и Словакия согласовали необходимость активизации двухстороннего сотрудничества - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер согласовали необходимость активизации двухстороннего сотрудничества.

"Сегодня мы согласовали необходимость активизации нашего двухстороннего сотрудничества. Проведение очередного пятого заседания украинско-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному, научно-техническому сотрудничеству станет важным шагом в оценке состояния торговли между нашими странами", - сказал Шмыгаль на совместном брифинге с Хегером в пятницу в Киеве.

Кроме того, стороны договорились максимально использовать транзитный потенциал стран.

Также Шмыгаль отметил, что для обеих стран важным является введение совместного пограничного и таможенного контроля на границе.

Среди прочего стороны согласились, что сотрудничество стран в сфере занятости и трудовой миграции требует дополнительного внимания правительств.

Теги: #словакия #сотрудничество #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:32 28.05.2021
Украина и Словакия заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики

Украина и Словакия заинтересованы в сотрудничестве в сфере энергетики

11:56 28.05.2021
Словакия передала "Охматдету" средства защиты от COVID-19 на EUR195 тыс. - премьер

Словакия передала "Охматдету" средства защиты от COVID-19 на EUR195 тыс. - премьер

11:40 28.05.2021
Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

11:24 28.05.2021
США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе - Болтон

США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе - Болтон

10:50 28.05.2021
В украинских вузах обучается 76,5 тыс. иностранных студентов, почти 50% - на медицинских специальностях

В украинских вузах обучается 76,5 тыс. иностранных студентов, почти 50% - на медицинских специальностях

10:39 28.05.2021
Соглашение об использовании словацкого воздушного пространства аэропортом "Ужгород" начнет действовать с 5 июня

Соглашение об использовании словацкого воздушного пространства аэропортом "Ужгород" начнет действовать с 5 июня

10:28 28.05.2021
Словакия твердо поддерживает Украину и ее европейские стремления - премьер-министр Хегер

Словакия твердо поддерживает Украину и ее европейские стремления - премьер-министр Хегер

10:15 28.05.2021
Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

Кабмин запретил использование воздушного пространства Украины зарегистрированными в Беларуси воздушными судами с 29 мая - источник

10:14 28.05.2021
Президент Словакии примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы"

Президент Словакии примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы"

09:58 28.05.2021
Словакия и Украина работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Киева – премьер Хегер

Словакия и Украина работают над декларацией о признании евроинтеграционных стремлений Киева – премьер Хегер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

"Энергоатом" начал процесс против РФ относительно компенсации за утерянные в Крыму активы

Госгеонедр начинает внеплановые проверки неработающих и внеконкурсных лицензий

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиакомпании

"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Объявлен тендер на строительство Дарницкого моста в Киеве

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

YASNO Efficiency инвестировала почти 550 млн грн в проекты энергоэффективности

"Конти" Колесникова покупает кондфабрику "Красная заря" в российском Иваново

Cereal Planet прекращает бизнес в Украине и продает активы

"Энергоатом" начал процесс против РФ относительно компенсации за утерянные в Крыму активы

"Укрзализныця" договорилась о переносе срока погашения долга перед "Сбербанком"

Нужно продолжить воплощение земельной реформы на более качественном уровне – УСПП

Budhouse Group создает проекты с привлечением кредитных средств

Госгеонедр начинает внеплановые проверки неработающих и внеконкурсных лицензий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА