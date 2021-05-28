Экономика

10:23 28.05.2021

Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

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Словакия заинтересована в сохранении транзита газа с РФ через Украину - премьер

Словацкая республика всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и она заинтересована в сохранении этого транзита через Украину, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Что касается проекта "Северный поток-2", то это решать не Словакии. Словакия всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через территорию Украины, и мы, безусловно, заинтересованы в сохранении этого транзита газа через Украину. Мы верим, что транзитный контракт между Россией и Украиной будет выполняться в дальнейшем", - сказал Хегер в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #газ #транзит #хегер
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