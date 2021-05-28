Объявлен тендер на строительство Дарницкого моста в Киеве

Региональный филиал "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" (УЗ) объявил тендер на строительство Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста в Киеве через Днепр, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Дарницкий мост - это еще одна неутешительная страница в истории украинской инфраструктуры. 10 лет этот объект находился в замороженном статусе. Напомню, что большинство долгостроев в нашей стране появляются по двум причинам: первая - это системная коррупция, а вторая - нежелание и неспособность взаимодействовать между различными органами власти. В 2021 году эта ситуация изменится. Наша команда знает, как успешно, а главное - результативно работать с большими проектами. Миллионы украинцев уже увидели это своими глазами", - написал Кубраков на своей странице в Facebook в четверг вечером.

Он отметил, что первоочередная задача - получить качественный результат без лишних рисков, поэтому на объект будет привлечен независимый технадзор. По словам министра, международный технадзор уже привлекался на похожем проекте – на строительстве мостов через Днепр в Запорожье.

Конечный срок подачи предложений - 11 июля 2021 года.

Начало аукциона запланировано на 16 августа 2021 года.

Как отмечается на сайте Министерства инфраструктуры, в данном проекте, в частности, речь идет о достройке автомобильных съездов на левом береге Днепра. На правом берегу автодорожная развязка выходит на Надднепрянское шоссе - там готовность 100%. На левом берегу мост ведет к развязке на Днепровской набережной, а также включает дорогу вдоль ж/д путей через Харьковский путепровод в направлении станции "Дарница" на левом берегу. На съезде на Днепровскую набережную выполнены все необходимые подготовительные работы: возведены 16 опор из 21, смонтирована треть всех металлоконструкций пролетных строений.

"Отсутствие всего комплекса развязок и освещения стали причиной того, что транспорт не может использовать Дарницкий мостовой переход, как это предусмотрено проектом. В результате возникает дисбаланс транспортных потоков: соседние мосты - Южный и мост им.Патона - значительно перегружены, тогда как Дарницкий имеет существенный резерв пропускной способности. Причем этот мостовой переход имеет шесть полос движения, по три в каждом направлении, и его пропускная способность - 35 тыс. автомобилей в сутки", - разъясняет ведомство.

Как сообщалось, "Укравтодор” и "Укрзализныця", на балансе которой находится мост, в начале марта 2021 года подписали меморандум о достройке этого объекта.

Заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко тогда также отметил, что "Укравтодор" готов в сжатые сроки завершить строительство и Подольско-Воскресенского моста, если киевская власть согласится передать ему этот проект со своего баланса.