Экономика

19:56 27.05.2021

YASNO Efficiency инвестировала почти 550 млн грн в проекты энергоэффективности

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YASNO Efficiency инвестировала почти 550 млн грн в проекты энергоэффективности

Суммарный объем собственных инвестиций энергосервисной компании ООО "Ясно Энергоэфективность" (YASNO Efficiency), входящей в субхолдинг D.Solutions энергохолдинга ДТЭК, в 87 проектов на украинских промышленных предприятиях и в бюджетных учреждениях составил 550 млн грн, сообщил руководитель департамента по развитию инвестиций YASNO Efficiency Юрий Бондарчук.

"Предприятия и учреждения, которые совместно с YASNO Efficiency уже реализовали энергоэффективные проекты, ежегодно экономят 171 млн кВт*ч электроэнергии и более 1 млн куб. м газа", – приводится его цитата в пресс-релизе в четверг.

По оценкам компании, денежный эквивалент такой экономии 350 млн грн.

Согласно релизу, в частности, речь идет о модернизации систем освещения, отопления, вентиляции, утилизации тепла, компрессорного и газового оборудования, а также когенерации, компенсации реактивной мощности, замене и автоматизации электротехнического оборудования. Компания уточнила, что после завершения срока проекта (около 4-5 лет) установленное оборудование остается в собственности заказчика.

Бондарчук добавил, что проекты позволили также снизить выбросы СО2 в атмосферу на 153 тыс. тонн в год.

ООО "Ясно Энергоэфективность" было зарегистрировано в конце 2015 года, осуществляет деятельность около четырех лет.

Компания в 2019 году увеличила выручку на 76,6% – до 141 млн грн, чистую прибыль – в 2,5 раза, до 38,6 млн грн, а е активы выросли в 3,3 раза – до 360 млн грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Теги: #энергоэффективность #yasno
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