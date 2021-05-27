Экономика

15:04 27.05.2021

"Укрзализныця" договорилась о переносе срока погашения долга перед "Сбербанком"

2 мин читать
"Укрзализныця" договорилась о переносе срока погашения долга перед "Сбербанком"

АО "Укрзализныця" финализировало соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком и планирует постепенно снизить стоимость этого финансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании

"Благодаря переносу срока погашения большей части долга, который приходился к погашению на май текущего года, существенно сбалансированы денежный поток и нагрузка на ликвидность "Укрзализныци", - подчеркивают в компании.

Как отмечает пресс-служба, для этого "Укрзализныця" в постпандемических условиях, при неблагоприятной рыночной конъюнктуре на международном и внутреннем финансовых рынках воспользовалась возможностями, предоставленными Национальным банком Украины путем продления срока действия постановления от 4 июня 2020 года № 73 "О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп" до 31 декабря 2021 года.

"При этом с кредитором достигнуто соглашение о постепенном снижении стоимости финансирования. Компания оставляет за собой намерение осуществить дальнейшее рефинансирование этого долга, привлекая финансирование с международного рынка капиталов или одного из украинских банков", - подчеркнули в "Укрзализныци".

В компании также отметили, что изменение условий финансирования стало возможным благодаря конструктивной позиции кредитора и "Укрзализныци", а также благодаря поддержке Нацбанка и Министерства финансов, которые поддерживают реализацию мер по снижению негативного воздействия пандемии на транспортный сектор экономики.

"Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, "Укрзализныця" выполняет все обязательства перед государством, обществом и кредиторами своевременно и в полном объеме", - заявили в ж/д компании.

Как сообщалось, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и приоритетные необеспеченные рейтинги долга АО "Укрзализныця" в список Rating Watch Negative (RWN) ввиду ограниченной ликвидности.

В Fitch отметили, что график погашения долга УЗ на 2021 год включает выплату до 5,69 млрд грн за оставшиеся три квартала, в частности ожидаемые выплаты по кредиту от банка ($116 млн, что эквивалентно 3,225 млрд грн), срок по которым наступает 30 мая 2021 года.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" из-за увеличения риска рефинансирования.

В свою очередь в "Укрзализныце" заявили, что работают над несколькими вариантами рефинансирования кредита в пользу АО "Сбербанк", которые приходятся на 30 мая текущего года, и не допустит невыполнения обязательств по заимствованиям.

Теги: #сбербанк #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 26.05.2021
"Укрзализныця" поможет доставить эвакуированных из Сектора Газа украинцев домой

"Укрзализныця" поможет доставить эвакуированных из Сектора Газа украинцев домой

17:51 25.05.2021
Среднесуточная погрузка "Укрзализныци" в мае увеличилась на 14%

Среднесуточная погрузка "Укрзализныци" в мае увеличилась на 14%

11:41 24.05.2021
"Укрзализныця" запускает "Прикарпатский экспресс" из Ивано-Франковска в Киверцы через Львов и Луцк

"Укрзализныця" запускает "Прикарпатский экспресс" из Ивано-Франковска в Киверцы через Львов и Луцк

11:16 24.05.2021
"Укрзализныця" сэкономила 30% на первой выборке угля для пассажирского филиала в рамках рамочного соглашения

"Укрзализныця" сэкономила 30% на первой выборке угля для пассажирского филиала в рамках рамочного соглашения

14:20 21.05.2021
"Укрзализныця" определила 182 непрофильных актива, 11 уже выставляет на продажу

"Укрзализныця" определила 182 непрофильных актива, 11 уже выставляет на продажу

12:05 21.05.2021
И.о. главы "Укрзализныци" пригласил совладельца monobank Гороховского поработать СЕО УЗ один день

И.о. главы "Укрзализныци" пригласил совладельца monobank Гороховского поработать СЕО УЗ один день

14:25 20.05.2021
Зеленский считает необходимым для "Укрзализныци" партнерство с частными инвесторами

Зеленский считает необходимым для "Укрзализныци" партнерство с частными инвесторами

10:43 20.05.2021
Экс-начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и его подчиненному сообщено о подозрении - САП

Экс-начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и его подчиненному сообщено о подозрении - САП

10:39 20.05.2021
"Укрзализныця" запускает поезд из Лисичанска в Одессу

"Укрзализныця" запускает поезд из Лисичанска в Одессу

18:50 19.05.2021
Суд обязал Сбербанк отказаться от доменного имени sberbank.ua в пользу Ощадбанка

Суд обязал Сбербанк отказаться от доменного имени sberbank.ua в пользу Ощадбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госгеонедр начинает внеплановые проверки неработающих и внеконкурсных лицензий

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиакомпании

"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября

Fitch подтвердило рейтинги Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и еще 4-х городов "B" со стабильным прогнозом

ПОСЛЕДНЕЕ

Нужно продолжить воплощение земельной реформы на более качественном уровне – УСПП

Budhouse Group создает проекты с привлечением кредитных средств

Госгеонедр начинает внеплановые проверки неработающих и внеконкурсных лицензий

Строительство ВПП в аэропорту Днепра ускорится в течение нескольких месяцев - замглавы ОП

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиакомпании

Безос покинет пост главы Amazon 5 июля - ровно через 27 лет после создания компании

Эксперты будут проверять соответствие проекта целевому назначению земельного участка – законопроект

"Киевгазэнерджи" обнародовало годовую цену на газ для населения

Средняя цена на жилье в Киеве может вырасти на 15-20% в 2021г – мнение

Кабмин одобрил законопроект о ратификации Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве с Эстонией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА