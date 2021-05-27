"Укрзализныця" договорилась о переносе срока погашения долга перед "Сбербанком"

АО "Укрзализныця" финализировало соглашение с АО "Сбербанк" о частичном изменении графика погашения задолженности перед банком и планирует постепенно снизить стоимость этого финансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании

"Благодаря переносу срока погашения большей части долга, который приходился к погашению на май текущего года, существенно сбалансированы денежный поток и нагрузка на ликвидность "Укрзализныци", - подчеркивают в компании.

Как отмечает пресс-служба, для этого "Укрзализныця" в постпандемических условиях, при неблагоприятной рыночной конъюнктуре на международном и внутреннем финансовых рынках воспользовалась возможностями, предоставленными Национальным банком Украины путем продления срока действия постановления от 4 июня 2020 года № 73 "О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп" до 31 декабря 2021 года.

"При этом с кредитором достигнуто соглашение о постепенном снижении стоимости финансирования. Компания оставляет за собой намерение осуществить дальнейшее рефинансирование этого долга, привлекая финансирование с международного рынка капиталов или одного из украинских банков", - подчеркнули в "Укрзализныци".

В компании также отметили, что изменение условий финансирования стало возможным благодаря конструктивной позиции кредитора и "Укрзализныци", а также благодаря поддержке Нацбанка и Министерства финансов, которые поддерживают реализацию мер по снижению негативного воздействия пандемии на транспортный сектор экономики.

"Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, "Укрзализныця" выполняет все обязательства перед государством, обществом и кредиторами своевременно и в полном объеме", - заявили в ж/д компании.

Как сообщалось, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента и приоритетные необеспеченные рейтинги долга АО "Укрзализныця" в список Rating Watch Negative (RWN) ввиду ограниченной ликвидности.

В Fitch отметили, что график погашения долга УЗ на 2021 год включает выплату до 5,69 млрд грн за оставшиеся три квартала, в частности ожидаемые выплаты по кредиту от банка ($116 млн, что эквивалентно 3,225 млрд грн), срок по которым наступает 30 мая 2021 года.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" из-за увеличения риска рефинансирования.

В свою очередь в "Укрзализныце" заявили, что работают над несколькими вариантами рефинансирования кредита в пользу АО "Сбербанк", которые приходятся на 30 мая текущего года, и не допустит невыполнения обязательств по заимствованиям.