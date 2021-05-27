Строительство ВПП в аэропорту Днепра ускорится в течение нескольких месяцев - замглавы ОП

Темпы строительства взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта ускорятся в разы уже в течение нескольких месяцев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Строительство аэропорта в Днепре идет не теми темпами, которые ожидали и хотели бы видеть местные жители. Уже через несколько месяцев вы увидите ускорение в разы строительства взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта", - рассказал Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он также добавил, что "в настоящее время в рамках программы "Большое строительство" завершается проектирование аэропортов в Ужгороде, Черновцах, Ривном, Полтаве и Кривом Роге".

Кроме того, замглавы ОП добавил, что Украина вышла на финальную стадию переговоров с отдельными крупными иностранными авиакомпаниями по созданию национальной украинской авиакомпании-перевозчика.

Тимошенко также отметил, что в текущем году планируется увеличение госбюджета за счет его наполнения средствами от транзитного авиасообщения, которое, в свою очередь, будет увеличено транзитом в небе Украины европейскими авиаперевозчиками.