Экономика

12:44 27.05.2021

Строительство ВПП в аэропорту Днепра ускорится в течение нескольких месяцев - замглавы ОП

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Строительство ВПП в аэропорту Днепра ускорится в течение нескольких месяцев - замглавы ОП

Темпы строительства взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта ускорятся в разы уже в течение нескольких месяцев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Строительство аэропорта в Днепре идет не теми темпами, которые ожидали и хотели бы видеть местные жители. Уже через несколько месяцев вы увидите ускорение в разы строительства взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта", - рассказал Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".

Он также добавил, что "в настоящее время в рамках программы "Большое строительство" завершается проектирование аэропортов в Ужгороде, Черновцах, Ривном, Полтаве и Кривом Роге".

Кроме того, замглавы ОП добавил, что Украина вышла на финальную стадию переговоров с отдельными крупными иностранными авиакомпаниями по созданию национальной украинской авиакомпании-перевозчика.

Тимошенко также отметил, что в текущем году планируется увеличение госбюджета за счет его наполнения средствами от транзитного авиасообщения, которое, в свою очередь, будет увеличено транзитом в небе Украины европейскими авиаперевозчиками.

 

Теги: #большое_строительство #тимошенко #днепр #аэропорт
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