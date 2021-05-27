Экономика

12:41 27.05.2021

Шмыгаль поручил Мининфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиакомпании

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Шмыгаль поручил Мининфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиакомпании

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиационной компании.

"Глава правительства отметил, что создание собственной национальной авиакомпании будет способствовать выполнению сразу двух задач: развитие авиастроения и удешевление билетов на внутренние рейсы… Новый глава Министерства инфраструктуры получил задачу ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы", - сообщила пресс-служба правительства.

Глава правительства отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, в то же время ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой сфере.

"Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов семейства Ан для Вооруженных сил, а также двух самолетов Ан для Министерства внутренних дел", - отметил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #авиакомпания #мининфраструктуры
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