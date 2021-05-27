Экономика

11:43 27.05.2021

Эксперты будут проверять соответствие проекта целевому назначению земельного участка – законопроект

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Эксперты будут проверять соответствие проекта целевому назначению земельного участка – законопроект

Законопроект о реформе системы архитектурно-строительного контроля предполагает расширение обязанностей экспертов, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат, глава Координационного совета по проблемам в градостроительстве Елена Шуляк, которая готовит документ к регистрации.

Она уточнила, что во время проведения экспертизы устанавливается соответствие намерений застройки целевому назначению земельного участка в соответствии с классификатором видов целевого назначения земучастков, видов функционального назначения территорий, зданий, сооружений и соотношения между ними. Также будет учитываться соответствие проектной документации градостроительным условиям и ограничениям (ГУО, исходные данные для проектирования объекта строительства).

"Ранее законодательством на уровне закона эксперты не обязаны были проверять соответствие проекта назначению земли и ГУО. Теперь удастся "работать на опережение", чтобы после завершения строительства не пришлось вносить объект в список проблемных", - сообщила Шуляк.

Кроме того, предполагается учет правильности определения кода объекта в соответствии с классификатором видов целевого назначения земельных участков, видов функционального назначения территорий, зданий, сооружений и соотношения между ними и правильности расчета классов последствий.

"Важно, что экспертиза также будет проверять соблюдение требований нормативно-правовых актов и других обязательных документов к механическому сопротивлению и стойкости, пожарной безопасности, гигиене, здоровья и защиты окружающей среды, защите от шума и вибрации, энергосбережению и энергоэффективности и т.д.", - отметила Шуляк.

По словам нардепа, будут учитываться также оценка воздействия на окружающую среду (для объектов, которые подлежат оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с законом "Об оценке воздействия на окружающую среду").

Шуляк напомнила, что государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ осуществляется через электронную систему, в которой заказчик сможет самостоятельно зарегистрировать это право при условии, что необходимые для регистрации документы уже занесены в е-систему или соответствующие реестры (речь об информации о праве на землю, градостроительных условиях и ограничениях, положительном заключении экспертизы и т.д.).

Законопроектом предлагается, что регистрацию права на начало строительства смогут осуществлять также нотариусы и государственные регистраторы.

"Важно, что они не будут проверять проектную документацию, их главная функция - регистрационная. Проектную документацию же на соответствие ГСН (государственные строительные нормы) и иным требованиям законодательства будут проверять исключительно специализированные экспертные организации, в отношении которых будет предусмотрена повышенная уголовная, административная и материальная ответственность", - сообщила Шуляк.

Ожидается, что электронная система автоматически будет блокировать действия нечестных участников рынка, которые раньше могли пользоваться поддельными печатями и экспертными отчетами, нарушая градостроительное законодательство.

Напомним, по инициативе экс-главы "Укравтодора" Александра Кубракова, все дорожные объекты "Большого строительства" проходят обязательную экспертизу для обеспечения высокого качества и безопасности проектов. В 2020 году это позволило убрать проекты по текущему среднему ремонту, в которых не было предусмотрено усиление основания. По данным Минрегиона, обязательную экспертизу также проходят все объекты социальной инфраструктуры, которые реконструируются в рамках "Большого строительства".

Теги: #недвижимость #земля #строительство #шуляк
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