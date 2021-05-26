Кабмин одобрил законопроект о ратификации Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве с Эстонией

Кабинет министров Украины в среду, 26 мая, поддержал представление в Верховную раду проекта закона "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Эстонской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве", сообщает пресс-служба Кабмина.

"Эстонская Республика - ценный партнер для Украины. Наши страны уже имеют успешный опыт сотрудничества в диджитал-проектах. Поэтому, вполне закономерно наше стремление расширить горизонты сотрудничества также в сфере образования, спорта и реформы государственного управления", - заявила по этому поводу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Чиновник отметила, что ратификация "обеспечит выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве, что будет способствовать активизации двустороннего сотрудничества в соответствующей сфере".

Также, по словам Стефанишиной, ратификация приведет к увеличению объемов международных технических и финансовых ресурсов в виде:

- тренингов, консультаций, поставок оборудования и материалов, помощи связанной с внедрением новых технологий, необходимых для успешной реализации проектов;

- грантов для финансирования поставок товаров, оборудования и материалов, работ и услуг, необходимых для успешной реализации проектов.

"Ратификация Соглашения о техническом и финансовом сотрудничестве способна создать благоприятный климат дальнейшей реализации совместных проектов между Украиной и Эстонией и закрепить амбициозность наших намерений о сотрудничестве. Уверена, это будет важный шаг для обеих стран, который позволит совместно двигаться вперед", - добавила вице-премьер.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Эстонии о техническом и финансовом сотрудничестве 27 ноября 2020 года.

Действие Соглашения распространяется на все программы и проекты технической и финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонской Республики.