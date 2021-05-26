Экс-глава PBN H+K Strategies Ukraine займется расширением сотрудничества "Нафтогаза" с международными организациями

Экс-генеральный директор украинского подразделения международного агентства в сфере стратегических коммуникаций PBN Hill+Knowlton Strategies Мирон Василик на позиции советника главы НАК "Нафтогаз Украины" займется вопросами расширения сотрудничества с международными организациями.

Согласно пресс-релизу НАК, он также имеет опыт работы в Национальном комитете Республиканской партии, Государственном департаменте и Департаменте защиты окружающей среды США.

Кроме того, руководителем направления взаимодействия с органами государственной власти (GR-коммуникации) стал Роман Супрун, имеющий опыт работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах, специализирующихся на GR и лоббировании. В частности, сопровождал в Верховной Раде процесс анбандлинга "Нафтогаза".

"Нафтогаз" усиливает управленческую команду для достижения качественных изменений во взаимодействии со стейколдерами, проведения настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2". Именно над такими задачами будут работать в НАК Мирон Василик и Роман Супрун. В ближайшее время команда будет только расширяться профессионалами", - указано в сообщении.

"Нафтогаз" также подтвердил завершение работы в компании Алены Осмоловской (GR-директор), а также советников главы правления Елены Зеркаль (связи со стейкхолдерами) и Вадима Гламаздина (представление интересов в США).

"В свое время я работал вместе с Аленой Осмоловской, Леной Зеркаль и Вадимом Гламаздиным и, поэтому, хочу поблагодарить их за позитивные результаты в совместной работе. Искренне желаю им реализовать свой потенциал на благо Украине", - отметил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как сообщалось, с 29 апреля 2021 года на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины" вместо Андрея Коболева назначен Юрий Витренко.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.