Зеркаль покинула "Нафтогаз" - СМИ

Советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль также покинула компанию, сообщает издание "НВ" со ссылкой на ее слова.

Экс-замминистра иностранных дел Зеркаль в мае 2020 года возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств группы в спорах с ПАО "Газпром" и в делах против Российской Федерации, которые до ее прихода курировал нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как сообщалось, в середине мая этого года об увольнении сообщил советник главы правления "Нафтогаза" Вадим Гламаздин, который в последние годы занимался лоббированием санкций против российского газопровода "Северный поток 2".

Витренко в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Витренко также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.