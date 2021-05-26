Экономика

14:32 26.05.2021

Кабмин назначил Высоцкого первым замминистра в Минагрополитики

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Кабмин назначил Высоцкого первым замминистра в Минагрополитики

Кабинет министров Украины назначил первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, ранее занимавшего должность заместителя главы Минэкономики.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Высоцкий занимал должность гендиректора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" с января 2015 года. В сентябре 2019 года его назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Высоцкий указал в годовой электронной декларации за 2020 год 963,2 тыс. грн заработной платы, полученной в ГП "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств", 844,1 тыс. грн зарплаты в Минэкономики, 60 тыс. грн доходов от сдачи недвижимости в аренду, а также 20 тыс. грн процентов, полученных по депозитам в банках.

Замминистра владеет двумя квартирами в Глевахе (Киевская обл.) общей стоимостью 819 тыс. грн, домом в с.Кунин (Ровенская обл.) стоимостью 70 тыс. грн и там же - пятью земельными участками общей площадью 1,4 га.

Теги: #замминистра #минагрополитики #высоцкий
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