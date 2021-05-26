Кабмин поручил "Нафтогазу" реструктуризировать долги ТКЭ и обеспечить тепловиков ресурсом

Кабинет министров Украины поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго, задействованных в выполнении спецобязательств по теплоснабжению, урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.

Соответствующее протокольное поручение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко дано на заседании правительства в среду.

Согласно зачитанному Галущенко проекту поручения, Минрегиону, Минюсту, Минэнерго совместно с НАК "Нафтогаз" необходимо, в частности, обеспечить заключение договоров на реструктуризацию долгов предприятий ТКЭ в рамках меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды с учетом правил рынка газа, в том числе относительно обязательства полного и своевременного расчета с предыдущим поставщиком в случае его смены.

Также правлению НАК совместно с Минюстом и Минрегионом поручено урегулировать судебные споры в отношении предприятий ТКЭ-должников, задействованных в ПСО по обеспечению теплом, относительно недопущения наложения арестов на их счета.

Помимо этого, НАК поручено обеспечить подготовку и заключение договоров с субъектами теплоснабжения для их обеспечения их ресурсом.

В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин на своей странице в Facebook сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует предложить тепловикам годовые контракты на поставку газа по цене 7,4 тыс. грн/куб. м (с НДС).

По его словам, в ходе прошедшего в понедельник у президента Украины совещания также была достигнута договоренность, что "Нафтогаз" обратится в Государственную исполнительную службу касательно снятия арестов со счетов ТКЭ. Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада одобрит законопроект о списании долгов ТКЭ за потребленный газ и возмещении задолженности по разнице в тарифах.

Сухомлин также считает необходимым внести изменения в бюджетный кодекс в части предоставления возможности органам местного самоуправления осуществлять заимствования для приобретения газа на нужды тепловиков.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины не стал продлевать после 20 мая 2021 года специальные обязательства (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на НАК "Нафтогаз Украины".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот шаг позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду. При этом неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ.