Экономика

13:55 26.05.2021

Украинцы с начала года продали на $1,1 млрд больше инвалюты, чем купили

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Украинцы с начала года продали на $1,1 млрд больше инвалюты, чем купили

Чистое предложение иностранной валюты со стороны населения Украины с начала года превысило $1,1 млрд, сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Чистая продажа населением наличной иностранной валюты с начала мая составила $150 млн, безналичной - $61 млн. С начала года чистая продажа иностранной валюты населением превысила $1,1 млрд", – написал он в Facebook в среду.

Данилишин отметил, что на межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на инвалюту (чистая продажа банками иностранной валюты клиентам составила $11 млн в среднем за день), который формировался на форвардном сегменте рынка. 

По его словам, банки в то же время компенсировали чистую продажу иностранной валюты с позиции за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у физлиц.

По его словам, международные резервы НБУ по состоянию на 26 мая составляли $27,9 млрд, что на 4%, или на $1,2 млрд меньше, чем по состоянию на начало года, и на 0,4%, или $100 млн, меньше, чем на начало месяца.

Глава Совета НБУ добавил, что объем операций клиентов банков с безналичной инвалютой с учетом операций "своп" в апреле снизился на 12,1% по операциям по продаже инвалюты и на 8,5% - по покупке иностранной валюты.

Как сообщалось, чистое предложение иностранной валюты населением Украины в марте составило $182 млн, а в апреле – $422 млн.

Теги: #валюта #продажа
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