Экономика

13:30 26.05.2021

Правительство Украины утвердило перечень международных спецорганизаций, осуществляющих закупки оборонного назначения

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Правительство Украины утвердило перечень международных спецорганизаций, осуществляющих закупки оборонного назначения

Кабинет министров Украины утвердил перечень международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В перечень вошли: Агентство НАТО по связи и информации, Агентство НАТО по поддержке и поставкам, Программа правительства США "Международные военные продажи".

Теги: #оборонные_закупки #организации
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