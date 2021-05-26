Правительство Украины утвердило перечень международных спецорганизаций, осуществляющих закупки оборонного назначения

Кабинет министров Украины утвердил перечень международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В перечень вошли: Агентство НАТО по связи и информации, Агентство НАТО по поддержке и поставкам, Программа правительства США "Международные военные продажи".