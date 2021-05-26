Экономика

11:47 26.05.2021

ЕИБ выделит EUR7 млн Минрегиону для реализации инфраструктурных проектов

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ЕИБ выделит EUR7 млн Минрегиону для реализации инфраструктурных проектов

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития громад и территорий подписали грантовое соглашение на EUR7 млн для подготовки и реализации Программы восстановления в Украине (URP), сообщила пресс-служба Минрегиона.

"Подписанный грант в EUR7 млн способствует реализации нового кредитного соглашения - Программы восстановления в Украине - в соответствии с ведущими международным подходами и интересами украинских громад. Благодаря Программе уже восстановлены больницы, школы, детские сады, спортивная инфраструктура и другие ключевые объекты инфраструктуры на востоке Украины", – цитируется в сообщении замминистра развития громад и территорий Иван Лукеря.

Грант предоставляется в рамках Инвестиционной платформы соседства ЕС (NIP) и дополняет финансирование Программы от ЕИБ.

Согласно сообщению, за средства Программы будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне, среди которых восстановление социальной инфраструктуры, улучшение коммунальных услуг, ремонт поврежденных админзданий. Реализация проектов улучшит условия для 13 млн украинцев.

"Новое кредитное соглашение от ЕИБ в размере EUR340 млн, которое мы подписали в прошлом году, способствует масштабной реконструкции социальной инфраструктуры в Украине. А грант в EUR7 млн от ЕС поможет нам в быстрой реализации запланированного восстановления", – отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Теги: #еиб #грант #минрегион
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