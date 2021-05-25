Экономика

18:20 25.05.2021

"ДТЭК ВИЭ" благодаря укреплению гривни в I-кв.-2021 увеличила выплату налогов

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"ДТЭК ВИЭ" благодаря укреплению гривни в I-кв.-2021 увеличила выплату налогов

Объем уплаченных в госбюджет с начала 2021 года компанией "ДТЭК ВИЭ" налогов на общую сумму 1,13 млрд грн, в том числе налога на прибыль – 221 млн грн, превысил показатель уплаты налогов в 2020 году, составившем 1,029 млрд грн, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Предприятия "ДТЭК ВИЭ" с начала года уже уплатили налогов в размере 1,13 млрд грн, из которых 221 млн грн – налог на прибыль", – сообщила пресс-служба компании во вторник.

При этом увеличение налоговых платежей в компании объяснили укреплением национальной денежной единицы в начале текущего года.

Вместе с тем в "ДТЭК ВИЭ" отметили, что девальвация гривни в четвертом квартале 2020 года негативно отразилась на прибыльности предприятий, имеющих кредитные обязательства в валюте, к которым она также относится.

"Девальвация гривни во втором полугодии 2020 года составила 16%, что повлияло на прибыльности и "ДТЭК ВИЭ". В первых трех кварталах предприятия компании демонстрировали прибыль, всоедствие чего общая сумма выплат налога на прибыль за этот период составила 263 млн грн", – пояснили в компании.

В "ДТЭК ВИЭ" подчеркивают, что укрепление национальной валюты и полнота выплат производителям "зеленой" электроэнергии со стороны ГП "Гарантированный покупатель" является залогом финансовой стабильности всех компаний рынка ВИЭ.

В то же время глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус на онлайн-встрече в Европейской бизнес-ассоциации во вторник обратил внимание на необходимость уплаты ВИЭ-генерацией налогов в полной мере.

"Чтобы из бюджета можно было что-то выплачивать ВИЭ-генерации, нужно, чтобы в этот бюджет платили налоги. Как я вижу из СМИ, не все участники по "зеленому" тарифу исправно платят налоги на прибыль", – сказал он, при этом высказавшись в поддержку внедрения механизмов расчетов за "зеленую" электроэнергию из бюджета и посредством выпуска ОВГЗ.

Как сообщалось, в конце апреля 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "ДТЭК ВИЭ" (DTEK Renewables B.V.) на уровне "B-" и удалило его из списка Rating Watch "негативный", прогноз по рейтингу - "стабильный".

Согласно сообщению агентства, подтверждение рейтинга отразило улучшение платежной дисциплины ГП "Гарантированный покупатель" за поставленную электроэнергию от производителей возобновляемых источников энергии и начало погашения непогашенной дебиторской задолженности перед производителями возобновляемой энергии за электроэнергию, поставленную в марте-июле 2020 года, хотя и с задержкой по сравнению с первоначальным графиком.

На конец первого квартала 2021 года гарантированная непогашенная задолженность "ГарПок" перед "ДТЭК ВИЭ" составляла EUR80 млн (без НДС), включая EUR7 млн за электроэнергию, поставленную в первом квартале 2021 года.

В структуру "ДТЭК ВИЭ" входят три солнечные и три ветровые электростанции совокупной мощностью 1 ГВт. Инвестиции в их строительство составили EUR1,2 млрд.

Группа "ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Ей делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.

Теги: #налоги #дтэк_виэ #курс
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